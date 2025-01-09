Окупанти атакували Кривий Ріг трьома ракетами, всі цілі збито
Київ • УНН
Російські війська атакували Кривий Ріг трьома крилатими ракетами "Іскандер-К". Усі три ракети були успішно збиті підрозділами повітряного командування "Схід" ЗСУ.
Армія рф атакувала Кривий Ріг трьома крилатими ракетами "Іскандер-К", всі цілі збито, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
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За даними Повітряних сил, сьогодні о 14:10 противник атакував місто Кривий Ріг трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К".
"Усі три ракети збито підрозділами повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.
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