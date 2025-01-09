У Кривому Розі пролунав вибух після попередження про швидкісні цілі на місто
Київ • УНН
У Кривому Розі зафіксовано вибух після попередження Повітряних Сил про швидкісні цілі в напрямку міста. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях.
Звук вибуху пролунав у Кривому Розі Дніпропетровської області. Перед цим у Повітряних Силах повідомляли про політ швидкісних цілей у напрямку міста, передає УНН.
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У Кривому Розі було чутно звуки вибуху, повідомляють місцеві ЗМІ.
Перед цим у Повітряних Силах попереджали про ворожі цілі у напрямку Кривого Рогу.
"Швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу!",- йшлось у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
Жителів міста закликали бути в укриттях.