В Кривом Роге прогремел взрыв после предупреждения о скоростных целях на город
Киев • УНН
В Кривом Роге зафиксирован взрыв после предупреждения Воздушных Сил о скоростных целях в направлении города. Местных жителей призвали находиться в укрытиях.
Звук взрыва раздался в Кривом Роге Днепропетровской области. Перед этим в Воздушных Силах сообщали о полете скоростных целей в направлении города, передает УНН.
Детали
В Кривом Роге были слышны звуки взрыва, сообщают местные СМИ.
Перед этим в Воздушных Силах предупреждали о вражеских целях в направлении Кривого Рога.
"Скоростные цели в направлении Кривого Рога!", - говорилось в сообщении ПС ВСУ в Telegram.
Жителей города призвали быть в укрытиях.