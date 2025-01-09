Оккупанты атаковали Кривой Рог тремя ракетами, все цели сбиты

Армия рф атаковала Кривой Рог тремя крылатыми ракетами «Искандер-К», все цели сбиты, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.

Детали

По данным Воздушных сил, сегодня в 14:10 противник атаковал город Кривой Рог тремя крылатыми ракетами наземного базирования «Искандер-К».

«Все три ракеты сбиты подразделениями воздушного командования «Восток» Воздушных Сил ВС Украины», - говорится в сообщении.

В Кривом Роге прогремел взрыв после предупреждения о скоростных целях на город