Оккупанты атаковали Кривой Рог тремя ракетами, все цели сбиты
Киев • УНН
Российские войска атаковали Кривой Рог тремя крылатыми ракетами "Искандер-К". Все три ракеты были успешно сбиты подразделениями воздушного командования "Восток" ВСУ.
Армия рф атаковала Кривой Рог тремя крылатыми ракетами «Искандер-К», все цели сбиты, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.
Детали
По данным Воздушных сил, сегодня в 14:10 противник атаковал город Кривой Рог тремя крылатыми ракетами наземного базирования «Искандер-К».
«Все три ракеты сбиты подразделениями воздушного командования «Восток» Воздушных Сил ВС Украины», - говорится в сообщении.
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