Силы обороны Украины отбили очередную атаку на Елизаветовку - DeepState
Киев • УНН
российские войска провели штурмовые действия с Воздвиженки на Елизаветовку силами 6 ВВТ, из которых 2 были уничтожены. Враг стягивает силы в Новоалександровку для дальнейших штурмов.
российские войска снова силами 6 ВВТ провели штурмовые действия с Воздвиженки на Елизаветовку. На этот раз только 2 ВВТ доехали до Елизаветовки и там же были уничтожены. Об этом вечером 9 января сообщили в аналитическом проекте DeepState, передает УНН.
Враг снова отгреб, но это не последняя попытка. В Новоалександровку стягиваются пи**ры для дальнейших штурмов. А Воздвиженка это теперь ворота через которые кацапы будут дальше давить в сторону трассы и с целью обхода Мирнограда
Также отмечается, что уточняется ситуация в Барановке.
Напомним
За сутки 9 января произошло 144 боевых столкновений, противник нанес 38 авиационных и 884 ударов дронами-камикадзе. Самые интенсивные атаки зафиксированы на Покровском, Кураховском и Курском направлениях.