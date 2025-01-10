Силы обороны Украины отбили очередную атаку на Елизаветовку - DeepState

российские войска снова силами 6 ВВТ провели штурмовые действия с Воздвиженки на Елизаветовку. На этот раз только 2 ВВТ доехали до Елизаветовки и там же были уничтожены. Об этом вечером 9 января сообщили в аналитическом проекте DeepState, передает УНН.

Враг снова отгреб, но это не последняя попытка. В Новоалександровку стягиваются пи**ры для дальнейших штурмов. А Воздвиженка это теперь ворота через которые кацапы будут дальше давить в сторону трассы и с целью обхода Мирнограда - говорится в заметке.

Также отмечается, что уточняется ситуация в Барановке.

Напомним

За сутки 9 января произошло 144 боевых столкновений, противник нанес 38 авиационных и 884 ударов дронами-камикадзе. Самые интенсивные атаки зафиксированы на Покровском, Кураховском и Курском направлениях.