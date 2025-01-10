В пригороде Воронежа сбиты беспилотники: что известно о последствиях
Киев • УНН
Над пригородами Воронежа сбили несколько БПЛА, в результате падения обломков повреждены окна четырех частных домов и два автомобиля. В другом пригороде пострадал один незаселенный дом.
Над пригородами Воронежа сбили несколько беспилотников. Повреждены два частных дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Губернатора Воронежской области Александра Гусева.
В результате ранее состоявшейся атаки, по уточненным данным, в пригородном районе после уничтожения БПЛА и падения обломков пострадали окна четырех частных домов, а также автомобиль. Осмотр будет продолжаться, в том числе в светлое время суток
Он также отметил, что в другом пригороде незначительные повреждения получил один частный дом, в котором никто не проживал, и автомобиль. Устранение последствий начнется сразу после получения разрешения от оперативных служб.
Напомним
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