В пригороде Воронежа сбиты беспилотники: что известно о последствиях

Над пригородами Воронежа сбили несколько беспилотников. Повреждены два частных дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В результате ранее состоявшейся атаки, по уточненным данным, в пригородном районе после уничтожения БПЛА и падения обломков пострадали окна четырех частных домов, а также автомобиль. Осмотр будет продолжаться, в том числе в светлое время суток