Атака дронов в Ростовской области: пожар на предприятии и поврежденные дома
Киев • УНН
В Ростовской области рф в результате атаки дронов произошел пожар на предприятии "ПластиФактор" и загорелся жилой дом. Повреждены фасады и кровля семи домов и школы, пострадавших нет.
В Ростовской области россии из-за воздушной атаки произошел пожар на одном из предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, передает УНН.
Детали
российский чиновник пишет о якобы уничтоженных 16 беспилотниках. По его данным, предварительно, пострадавших нет.
Он уточнил, что в селе Чалтырь в результате атаки FPV-дронами загорелся жилой дом.
В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили. На месте работают дежурные пожарные расчеты
Также по его словам, в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.
На хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения обломков беспилотника зафиксированы повреждения нескольких зданий: выбиты окна, повреждены фасады и кровля семи жилых домов и местной школы
В то же время местные телеграмм-каналы сообщают о попадании в завод "ПластиФактор" в селе Крым Ростовской области рф.
Напомним,
Над пригородами Воронежа сбили несколько БПЛА, в результате падения обломков повреждены окна четырех частных домов и два автомобиля. В другом пригороде пострадал один незаселенный дом.