Атака дронов в Ростовской области: пожар на предприятии и поврежденные дома

В Ростовской области россии из-за воздушной атаки произошел пожар на одном из предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, передает УНН.

Детали

российский чиновник пишет о якобы уничтоженных 16 беспилотниках. По его данным, предварительно, пострадавших нет.

Он уточнил, что в селе Чалтырь в результате атаки FPV-дронами загорелся жилой дом.

В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили. На месте работают дежурные пожарные расчеты