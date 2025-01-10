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Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

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Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
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Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

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Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
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Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
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Военные объекты рф под прикрытием гражданских предприятий атакованы дронами - руководитель ЦПД при СНБО

Военные объекты рф под прикрытием гражданских предприятий атакованы дронами - руководитель ЦПД при СНБО

Киев  •  УНН

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В ростовской и ленинградской областях рф атакованы замаскированные военные объекты. кремль пытается скрыть военные заводы и выдает их за обычные предприятия.

В ростовской и ленинградской областях рф были атакованы замаскированные военные объекты. россия пытается скрыть военные заводы, выдавая их за обычные предприятия.  Об этом предупредил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети, передает УНН

В ростовской и ленинградской областях рф были атакованы замаскированные военные объекты. россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но известно все

- написал Коваленко. 

  Ранее в рф сообщало том, что в ростовской области в результате атаки дронов произошел пожар на предприятии "ПластиФактор" и загорелся жилой дом. Повреждены фасады и кровля семи домов и школы, пострадавших нет.

Тем временем в российском оборонном ведомстви заявили о якобы уничтожении и перехвате силами противовоздушной обороны 40 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины

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