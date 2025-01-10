Военные объекты рф под прикрытием гражданских предприятий атакованы дронами - руководитель ЦПД при СНБО
Киев • УНН
В ростовской и ленинградской областях рф атакованы замаскированные военные объекты. кремль пытается скрыть военные заводы и выдает их за обычные предприятия.
В ростовской и ленинградской областях рф были атакованы замаскированные военные объекты. россия пытается скрыть военные заводы, выдавая их за обычные предприятия. Об этом предупредил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети, передает УНН.
В ростовской и ленинградской областях рф были атакованы замаскированные военные объекты. россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но известно все
Ранее в рф сообщало том, что в ростовской области в результате атаки дронов произошел пожар на предприятии "ПластиФактор" и загорелся жилой дом. Повреждены фасады и кровля семи домов и школы, пострадавших нет.
Тем временем в российском оборонном ведомстви заявили о якобы уничтожении и перехвате силами противовоздушной обороны 40 украинских беспилотных летательных аппаратов.