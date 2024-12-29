россия отменит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности с ядерными боеголовками - лавров
Киев • УНН
Лавров заявил об отмене моратория на развертывание ракет с ядерными боеголовками. Решение принято в ответ на планы США разместить ракеты в Германии с 2026 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна отменит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности, способных нести ядерные боеголовки. Об этом сообщает «Голос Америки», пишет УНН.
Детали
Отмечается, что заявление Лаврова прозвучало после того, как в США заявили, что начнут размещать ракеты дальнего радиуса действия в Германии с 2026 года в рамках подготовки к долгосрочному развертыванию, которое будет включать SM-6, крылатые ракеты «Томагавк» и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.
Отвечая на вопрос, может ли Россия выйти из нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до окончания срока его действия в феврале 2026 года, Лавров сказал, что сейчас «нет никаких условий» для стратегического диалога с США.
Справочно
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, впервые ознаменовал собой договоренность сверхдержав о сокращении ядерных арсеналов и ликвидации целой категории ядерного оружия.
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