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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия отменит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности с ядерными боеголовками - лавров

россия отменит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности с ядерными боеголовками - лавров

Киев  •  УНН

 • 13616 просмотра

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Лавров заявил об отмене моратория на развертывание ракет с ядерными боеголовками. Решение принято в ответ на планы США разместить ракеты в Германии с 2026 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна отменит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности, способных нести ядерные боеголовки. Об этом сообщает «Голос Америки», пишет УНН.

Детали

Отмечается, что заявление Лаврова прозвучало после того, как в США заявили, что начнут размещать ракеты дальнего радиуса действия в Германии с 2026 года в рамках подготовки к долгосрочному развертыванию, которое будет включать SM-6, крылатые ракеты «Томагавк» и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Отвечая на вопрос, может ли Россия выйти из нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до окончания срока его действия в феврале 2026 года, Лавров сказал, что сейчас «нет никаких условий» для стратегического диалога с США.

Справочно

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, впервые ознаменовал собой договоренность сверхдержав о сокращении ядерных арсеналов и ликвидации целой категории ядерного оружия.

«Верить его словам - себя не уважать": МИД прокомментировал заявление лаврова о «предложении» Франции диалога за спиной Украины27 дек. 2024, 11:43 • 16077 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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