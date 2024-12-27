«Верить его словам - себя не уважать": МИД прокомментировал заявление лаврова о «предложении» Франции диалога за спиной Украины

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление главы МИД рф Сергея Лаврова, что Франция, якобы предлагала России вести диалог по российско-украинской войне без привлечения Украины, подчеркнув его репутацию как патологического лжеца. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Считаем, что нет же оснований верить очередной российской лжи, но есть основания доверять нашим партнерам. Цель этих комментариев понятна - посеять раздор между Украиной и партнерами. Нужно обратить внимание, что автор этих комментариев не только преступник, но и патологический лжец. Верить его словам - это не уважать себя - сказал Тихий.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что глава МИДа рф сергей лавров заявил о готовности москвы к переговорам с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.