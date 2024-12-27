«Верить его словам - себя не уважать": МИД прокомментировал заявление лаврова о «предложении» Франции диалога за спиной Украины
Киев • УНН
МИД Украины опроверг заявление Лаврова о якобы предложении Франции вести диалог о войне без Украины. Представитель МИД назвал Лаврова патологическим лжецом, целью которого является посеять раздор между партнерами.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление главы МИД рф Сергея Лаврова, что Франция, якобы предлагала России вести диалог по российско-украинской войне без привлечения Украины, подчеркнув его репутацию как патологического лжеца. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Считаем, что нет же оснований верить очередной российской лжи, но есть основания доверять нашим партнерам. Цель этих комментариев понятна - посеять раздор между Украиной и партнерами. Нужно обратить внимание, что автор этих комментариев не только преступник, но и патологический лжец. Верить его словам - это не уважать себя
Напомним
Ранее УНН сообщал, что глава МИДа рф сергей лавров заявил о готовности москвы к переговорам с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.