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росія скасує мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності з ядерними боєголовками - лавров

росія скасує мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності з ядерними боєголовками - лавров

Київ • УНН

 • 32284 перегляди

Лавров заявив про скасування мораторію на розгортання ракет з ядерними боєголовками. Рішення прийняте у відповідь на плани США розмістити ракети в Німеччині з 2026 року.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що країна скасує мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності, здатних нести ядерні боєголовки. Про це повідомляє "Голос Америки", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що заява Лаврова пролунала після того, як у США заявили, що почнуть розміщувати ракети дальнього радіуса дії в Німеччині з 2026 року в рамках підготовки до довгострокового розгортання, яке міститиме SM-6, крилаті ракети "Томагавк" і гіперзвукову зброю, що розробляється.

Відповідаючи на запитання, чи може Росія вийти з нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) до закінчення терміну його дії в лютому 2026 року, Лавров сказав, що наразі "немає жодних умов" для стратегічного діалогу з США.

Довідково

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у 1987 році, вперше ознаменував собою домовленість наддержав про скорочення ядерних арсеналів і ліквідацію цілої категорії ядерної зброї.

"Вірити його словам - себе не поважати": МЗС прокоментувало заяву лаврова щодо "пропозицію" Франції діалогу за спиною України27.12.24, 13:43 • 17469 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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