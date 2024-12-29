росія скасує мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності з ядерними боєголовками - лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що країна скасує мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності, здатних нести ядерні боєголовки. Про це повідомляє "Голос Америки", пише УНН.

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Зазначається, що заява Лаврова пролунала після того, як у США заявили, що почнуть розміщувати ракети дальнього радіуса дії в Німеччині з 2026 року в рамках підготовки до довгострокового розгортання, яке міститиме SM-6, крилаті ракети "Томагавк" і гіперзвукову зброю, що розробляється.

Відповідаючи на запитання, чи може Росія вийти з нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) до закінчення терміну його дії в лютому 2026 року, Лавров сказав, що наразі "немає жодних умов" для стратегічного діалогу з США.

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Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у 1987 році, вперше ознаменував собою домовленість наддержав про скорочення ядерних арсеналів і ліквідацію цілої категорії ядерної зброї.

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