Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

За последние две недели политика новоизбранного президента Дональда Трампа и его окружения стала гораздо более реалистичной. Поэтому после инаугурации Трампа 20 января стоит ожидать более адекватной позиции по войне. Ведь закончить ее за 24 часа возможно только одним путем - капитуляцией Киева. Поэтому хорошо, что администрация Трампа больше не вспоминает этого. Такое мнение высказал журналисту УНН эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

На самом деле, еще месяц назад, я бы говорил, что изменится довольно много, я бы говорил, что действительно Трамп остается непредсказуемым, непонятно, что с ним в дальнейшем будет происходить. Но сейчас мы видим немного другую картину. Последние две недели были очень показательны. За эти две недели его политика и тем более его окружение советников стала гораздо более реалистичной - сказал Краев.

Он отметил, что уже не слышно заявлений о переговорах за 24 часа с Путиным, Зеленским.

"Мы уже видим то, о чем говорил (спецпредставитель избранного Дональда Трампа в Украине Кит - ред.) Келлог. Он говорил, что за 100 дней он сам ожидает достичь определенных результатов. То есть он не говорил, что за 100 дней он проведет переговоры, или что за 100 дней поставлена задача это сделать. Он говорил, что за 100 дней возможно будет говорить о каких-то предварительных результатах. То же самое касается Трампа. Он не говорил, что за полгода он сможет все закончить. Он говорил, что за полгода можно рассчитывать на какое-то начало переговоров в этом контексте", - пояснил Краев.

По мнению эксперта после инаугурации Трампа сегодня, 20 января стоит ожидать более реалистичной и адекватной позиции.

Поэтому мне кажется, что надо ожидать более реалистичной, адекватной позиции к счастью для всех нас. Закончить войну за 24 часа возможно только одним путем - капитуляцией Украины. Это единственный вариант закончить войну за 24 часа, поэтому очень хорошо, что администрация Трампа больше не вспоминает этого - сказал Краев.

Также он прокомментировал ситуацию с предоставлением военной помощи от США.

"Если мы говорим о поставках вооружения, то здесь тоже ситуация немного лучше и лучше она в том контексте, что буквально полторы недели назад Трамп четко сказал, что оружие в Украину должно продолжать поступать, потому что если это оружие не будет поступать, то переговоров не получится. То есть это реалистичная позиция. Потому что, если не будет оружия, то россия не пойдет на переговоры", - заявил Краев.

Эксперт подчеркнул, что для Украины это также хороший сигнал, что Трамп понимает, что свою часть работы Киев выполнит.

Украина готова говорить, Украина готова разрабатывать какие-то стратегии, планы, но для этого Украине нужно дать оружие, чтобы москали, мол, не могли все это сорвать. Поэтому мне кажется, что сейчас у администрации Трампа нет стратегии, ее не существует, они сейчас ее создают. К тому времени пока они ее создают эти первые сигналы, которые мы слышим, на самом деле достаточно положительные - считает Краев.

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Кроме того, Краев прокомментировал, есть ли риск того, что Трамп отменит разрешение бить вглубь рф.

"Этот риск минимален, потому что его окружение, его советники уже заявили о том, что отменять это разрешение не надо. Майк Волтц (которого Трамп хочет назначить советником по нацбезопасности - ред.) во время своего последнего интервью, где он заявил о снижении мобилизационного возраста, сказал о том, что разрешение не то, что не надо отменять, а его надо расширить и надо Украине дать новые средства. Не только ATACMS, Украине, мол, надо дать еще и Tomahawk и американские спутники для наведения. То есть мне представляется так, что в этом плане администрация (Трампа - ред.) стала чуть более реалистичной",- рассказал Краев.

Основатель Института Американистики Владислав Фарапонов комментируя для УНН ожидания после инаугурации Трампа заявил, что Республиканская администрация более практична и прагматична в своих действиях, риторике.

В общем, в частности в этой администрации действительно будет преобладать подход America first (сначала Америка - ред.), но по моему мнению Украина не должна демонстрировать, что мы как-то боимся этой концепции, потому что концепция America first не означает, что Украину сдадут. Генерал Келлог намекает на переговоры, но он понимает почему Украина не может вступить в невыгодные переговоры для себя - сказал Фарапонов.

По его словам, внешняя политика США, в частности в отношении Украины теперь будет по крайней мере два года до промежуточных выборов в 2026 году фактически полностью определяться Республиканской партией, республиканцами.

"То есть теперь у республиканцев не будет возможности сказать, что им мешают демократы, или что-то они не могут принять из-за демократов. Теперь у них все карты в руках", - рассказал Фарапонов.

Фарапонов также отметил, что в целом, все решения на уровне исполнительной власти, которые принимала администрация Джо Байдена потенциально администрация Трампа может отменить, но это не касается безвозвратной помощи.

То есть возвращать помощь нам точно не надо будет. Буквально чуть меньше чем 4 млрд долл., то они остаются в распоряжении администрации Трампа - подытожил Фарапонов.

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Заявления Трампа и его окружения об Украине

Кандидат Трампа в министры финансов Скотт Бессент заявил, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа намерена ужесточить санкции против России. Они могут войти в стратегию прекращения войны в Украине.

Reuters сообщало, что советники избранного президента США Трампа теперь признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы или даже больше.

Так, накануне своей победы на выборах 5 ноября Трамп десятки раз заявлял, что заключит соглашение между Украиной и Россией в первый же день своего пребывания в должности, если не раньше. Однако в конце октября он едва заметно изменил свою риторику и стал говорить, что сможет решить проблему войны "очень быстро".

Трамп считает, что без диалога с россией соглашение по Украине невозможно. Он планирует работать над этим в ближайшие месяцы.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что его команда уже готовит встречу с Трампом после инаугурации.

Избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявлял, что убежден, что Трампу удастся предложить приемлемое решение Путину и Владимиру Зеленскому "в краткосрочной перспективе".

В начале января произошел перенос визита Кита Келлога в Украину, который планировался до начала инаугурации Дональда Трампа.

16 января министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Украина ожидает первых официальных контактов с новоизбранным президентом США Трампом после его инаугурации, поскольку надеется на дополнительные шансы для ускорения мира.