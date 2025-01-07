Сибіга підтвердив перенесення візиту Келлога до України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив перенесення візиту спеціального представника по Україні та росії Кіта Келлога до України, який планувався до початку інавгурації Дональда Трампа, передає кореспондент УНН.

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"Ми раді візитам, всім візитам наших американських друзів. Це перша позиція. Друга позиція - ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити вже призначеної нової адміністрації, очільників, керівників відбуватимуться в Україні. Третя позиція - для нас зустріч і візити генерала Келлога надзвичайно важливі, і я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться, і ми перебуваємо в контакті для того, щоб чітко визначити часові рамки для проведення та наповнення цієї зустрічі максимальним змістом", - сказав Сибіга.

Нагадаємо

Новообраний президент США Дональд Трамп запланував відкладення поїздки свого представника в Україні Кіта Келлога до Києва та інших європейських столиць.