Сибига подтвердил перенос визита Келлога в Украину

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил перенос визита специального представителя по Украине и россии Кита Келлога в Украину, который планировался до начала инаугурации Дональда Трампа, передает корреспондент УНН.

Детали

"Мы рады визитам, всем визитам наших американских друзей. Это первая позиция. Вторая позиция - мы очень надеемся, что после инаугурации первые визиты уже назначенной новой администрации, руководителей, руководителей будут проходить в Украине. Третья позиция - для нас встреча и визиты генерала Келлога чрезвычайно важны, и я уверен, что эта встреча в свое время состоится, и мы находимся в контакте для того, чтобы четко определить временные рамки для проведения и наполнения этой встречи максимальным содержанием", - сказал Сибига.

Напомним

Новоизбранный президент США Дональд Трамп запланировал отложение поездки своего представителя в Украине Кита Келлога в Киев и другие европейские столицы.