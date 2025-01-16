Украина не проводила с новой администрацией Трампа предметного разговора о гарантиях безопасности
Киев • УНН
Украина еще не проводила детальных переговоров по гарантиям безопасности с будущей администрацией Трампа. Президент подчеркнул, что без участия США гарантии безопасности не рассматриваются.
Украина еще не проводила предметного разговора по гарантиям безопасности со всеми деталями с США, новой администрацией Дональда Трампа. Это все впереди. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
Зеленский заявил, что рано говорить о численности, детали по отправке иностранного контингента, поскольку это будет зависеть от формата гарантий безопасности, которые получит Украина.
Это зависит от того, какой в целом будет формат гарантий безопасности для Украины, потому что это может быть только сегментом реальных гарантий для Украины. В любом случае, мы не рассматриваем гарантии безопасности без США. Поэтому и о деталях рано говорить. Потому что мы предметного разговора по гарантиям безопасности со всеми деталями с Америкой, новой администрацией (Трампа - ред.) еще не проводили. Это все впереди
По его словам, только после этого Украина будет понимать конструкцию будущей безопасности желаемую для себя или понятную для других партнеров.
Зеленский заявил, что его команда уже готовит встречу с Трампом после инаугурации15.01.25, 15:18 • 27647 просмотров
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Зеленский ранее заявлял, что Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, но это не могут быть единственные гарантии безопасности для украинского государства, ведь этого недостаточно.