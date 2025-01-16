Украина не проводила с новой администрацией Трампа предметного разговора о гарантиях безопасности

Украина еще не проводила предметного разговора по гарантиям безопасности со всеми деталями с США, новой администрацией Дональда Трампа. Это все впереди. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Зеленский заявил, что рано говорить о численности, детали по отправке иностранного контингента, поскольку это будет зависеть от формата гарантий безопасности, которые получит Украина.

Это зависит от того, какой в целом будет формат гарантий безопасности для Украины, потому что это может быть только сегментом реальных гарантий для Украины. В любом случае, мы не рассматриваем гарантии безопасности без США. Поэтому и о деталях рано говорить. Потому что мы предметного разговора по гарантиям безопасности со всеми деталями с Америкой, новой администрацией (Трампа - ред.) еще не проводили. Это все впереди - сказал Зеленский.

По его словам, только после этого Украина будет понимать конструкцию будущей безопасности желаемую для себя или понятную для других партнеров.

Зеленский заявил, что его команда уже готовит встречу с Трампом после инаугурации

Дополнение

Зеленский ранее заявлял, что Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, но это не могут быть единственные гарантии безопасности для украинского государства, ведь этого недостаточно.