Україна не проводила з новою адміністрацією Трампа предметної розмови щодо гарантій безпеки
Київ • УНН
Україна ще не проводила детальних переговорів щодо гарантій безпеки з майбутньою адміністрацією Трампа. Президент наголосив, що без участі США гарантії безпеки не розглядаються.
Україна ще не проводила предметної розмови щодо гарантій безпеки з усіма деталями з США, новою адміністрацією Дональда Трампа. Це все попереду. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.
Зеленський заявив, що зарано говорити про чисельність, деталі щодо відправки іноземного контингенту, оскільки, це залежатиме від формату гарантій безпеки, які отримає Україна.
Це залежить від того, який в цілому буде формат гарантій безпеки для України, бо це може бути тільки сегментом реальних гарантій для України. У будь-якому випадку, ми не розглядаємо гарантії безпеки без США. Тому й про деталі зарано говорити. Тому що ми предметної розмови щодо гарантій безпеки з усіма деталями з Америкою, новою адміністрацією (Трампа - ред.) ще не проводили. Це все попереду
За його словами, тільки після цього Україна буде розуміти конструкцію майбутньої безпеки бажану для себе або зрозумілу для інших партнерів.
Зеленський заявив, що його команда вже готує зустріч із Трампом після інавгурації15.01.25, 15:18 • 30243 перегляди
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Зеленський раніше заявляв, що Україна не проти розміщення європейського військового контингенту в Україні, але це не можуть бути єдині гарантії безпеки для української держави, адже цього недостатньо.