Україна не проводила з новою адміністрацією Трампа предметної розмови щодо гарантій безпеки

Україна ще не проводила предметної розмови щодо гарантій безпеки з усіма деталями з США, новою адміністрацією Дональда Трампа. Це все попереду. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Зеленський заявив, що зарано говорити про чисельність, деталі щодо відправки іноземного контингенту, оскільки, це залежатиме від формату гарантій безпеки, які отримає Україна.

Це залежить від того, який в цілому буде формат гарантій безпеки для України, бо це може бути тільки сегментом реальних гарантій для України. У будь-якому випадку, ми не розглядаємо гарантії безпеки без США. Тому й про деталі зарано говорити. Тому що ми предметної розмови щодо гарантій безпеки з усіма деталями з Америкою, новою адміністрацією (Трампа - ред.) ще не проводили. Це все попереду