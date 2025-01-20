Експерти озвучили очікування від США щодо війни в Україні після інавгурації Трампа

За останні два тижні політика новообраного президента Дональда Трампа та його оточення стала набагато реалістичнішою. Тому після інавгурації Трампа 20 січня варто очікувати більш адекватної позиції щодо війни. Адже закінчити її за 24 години можливо лише одним шляхом - капітуляцією Києва. Тому добре, що адміністрація Трампа більше не згадує цього. Таку думку висловив журналісту УНН експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Насправді, ще місяць назад, я б казав, що зміниться доволі багато, я б казав, що дійсно Трамп залишається непередбачуваним, незрозуміло, що з ним надалі буде відбуватися. Але зараз ми бачимо трохи іншу картину. Останні два тижні були дуже показові. За ці два тижні його політика і тим паче його оточення радників стала набагато більш реалістичною - сказав Краєв.

Він зазначив, що вже не чути заяв про переговори за 24 години з путіним, Зеленським.

"Ми вже бачимо те про, що говорив (спецпредставник обраного Дональда Трампа в Україні Кіт - ред.) Келлог. Він казав, що за 100 днів він сам очікує досягти певних результатів. Тобто він не говорив, що за 100 днів він проведе переговори, чи що за 100 днів поставлена задача це зробити. Він казав, що за 100 днів можливо буде говорити про якісь попередні результати. Те саме стосується Трампа. Він не казав, що за пів року він зможе все закінчити. Він казав, що за пів року можна розраховувати на якийсь початок переговорів в цьому контексті", - пояснив Краєв.

На думку експерта після інавгурації Трампа сьогодні, 20 січня варто очікувати більш реалістичної та адекватної позиції.

Тому мені видається, що треба очікувати більш реалістичної, адекватної позиції на щастя для всіх нас. Закінчити війну за 24 години можливо лише одним шляхом - капітуляцією України. Це єдиний варіант закінчити війну за 24 години, тому дуже добре, що адміністрація Трампа більше не згадує цього - сказав Краєв.

Також він прокоментував ситуацію з наданням військової допомоги від США.

"Якщо ми кажемо про постачання озброєння, то тут теж ситуація трохи краща й краща вона в тому контексті, що буквально півтора тижня тому Трамп чітко сказав, що зброя в Україну має продовжувати поступати, тому що якщо ця зброя не буде надходити, то переговорів не вийде. Тобто це реалістична позиція. Тому що, якщо не буде зброї, то росія не піде на переговори", - заявив Краєв.

Експерт підкреслив, що для України це також хороший сигнал, що Трамп розуміє, що свою частину роботи Київ виконає.

Україна готова говорити, Україна готова розробляти якісь стратегії, плани, але для цього Україні потрібно дати зброю, щоб москалі, мовляв, не могли все це зірвати. Тому мені здається, що зараз в адміністрації Трампа немає стратегії, її не існує, вони зараз її створюють. До того часу поки вони її створюють ці перші сигнали, які ми чуємо, є насправді достатньо позитивними - вважає Краєв.

Україна не проводила з новою адміністрацією Трампа предметної розмови щодо гарантій безпеки

Окрім того, Краєв прокоментував, чи є ризик того, що Трамп скасує дозвіл бити вглиб рф.

"Цей ризик мінімальний, тому що його оточення, його радники вже заявили про те, що скасовувати цей дозвіл не треба. Майк Волтц (якого Трамп хоче призначити радником з нацбезпеки - ред.) під час свого останнього інтерв'ю, де він заявив про зниження мобілізаційного віку, сказав про те, що дозвіл не те, що не треба скасовувати, а його треба розширити й треба Україні дати нові засоби. Не тільки ATACMS, Україні, мовляв треба дати ще й Tomahawk й американські супутники для наведення. Тобто мені видається так, що в цьому плані адміністрація (Трампа - ред.) стала трохи більше реалістичною",- розповів Краєв.

Засновник Інституту Американістики Владислав Фарапонов коментуючи для УНН очікування після інавгурації Трампа заявив, що Республіканська адміністрація більш практична та прагматична у своїх діях, риториці.

Загалом, зокрема в цій адміністрації дійсно буде переважати підхід America first (спершу Америка - ред.), але на мою думку Україна не має демонструвати, що ми якось боїмося цієї концепції, тому що концепція America first не означає, що Україну здадуть. Генерал Келлог натякає на перемовини, але він розуміє чому Україна не може вступити у невигідні перемовини для себе - сказав Фарапонов.

За його словами, зовнішня політика США, зокрема щодо України тепер буде принаймні два роки до проміжних виборів у 2026 році фактично повністю визначатися Республіканською партією, республіканцями.

"Тобто тепер в республіканців не буде можливості сказати, що їм заважають демократи, або щось вони не можуть прийняти через демократів. Тепер в них всі карти в руках", - розповів Фарапонов.

Фарапонов також зауважив, що загалом, всі рішення на рівні виконавчої влади, які приймала адміністрація Джо Байдена потенційно адміністрація Трампа може скасувати, але це не стосується безповоротної допомоги.

Тобто повертати допомогу нам точно не треба буде. Буквально трохи менше ніж 4 млрд дол., то вони залишаються у розпорядженні адміністрації Трампа - підсумував Фарапонов.

Трамп дуже хоче закінчити війну, і він спроможний тиснути на росію - Зеленський

Заяви Трампа та його оточення про Україну

Кандидат Трампа у міністри фінансів Скотт Бессент заявив, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа має намір посилити санкції проти росії. Вони можуть увійти в стратегію припинення війни в Україні.

Reuters повідомляло, що радники обраного президента США Трампа тепер визнають, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці або навіть більше.

Так, напередодні своєї перемоги на виборах 5 листопада Трамп десятки разів заявляв, що укладе угоду між Україною і росією в перший же день свого перебування на посаді, якщо не раніше. Однак наприкінці жовтня він ледь помітно змінив свою риторику і став говорити, що зможе вирішити проблему війни "дуже швидко".

Трамп вважає, що без діалогу з росією угода щодо України неможлива. Він планує працювати над цим у найближчі місяці.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що його команда вже готує зустріч із Трампом після інавгурації.

Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та росії Кіт Келлог заявляв, що переконаний, що Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення путіну та Володимиру Зеленському "в короткостроковій перспективі".

На початку січня відбулося перенесення візиту Кіта Келлога до України, який планувався до початку інавгурації Дональда Трампа.

16 січня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Україна очікує на перші офіційні контакти з новообраним президентом США Трампом після його інавгурації, оскільки сподівається на додаткові шанси для прискорення миру.