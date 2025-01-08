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Спецпредставник Трампа обіцяє вирішити війну в Україні за 100 днів після інавгурації

Спецпредставник Трампа обіцяє вирішити війну в Україні за 100 днів після інавгурації

Київ • УНН

 • 34766 перегляди

Кіт Келлог, новий спецпредставник Трампа з питань України та росії, поставив мету знайти вирішення війни за 100 днів після інавгурації. Він вважає, що Трамп зможе запропонувати прийнятне рішення путіну та Зеленському.

Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни. Про це повідомляє УНН, з посиланням на інтервʼю Келлога для Fox News.

Деталі

Келлог підкреслив, що і Трамп, і він сам усвідомлюють: у них "мало часу" для пошуку вирішення повномасштабної війни росії проти України.

Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати путіну чи росіянами, він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно

- наголосив Келлог.

Радник Трампа вважає, що "найбільшою помилкою" Байдена була відмова говорити з владіміром путіним після 2022 року, тоді як Трамп налаштований це зробити.

Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів

- додав Келлог.

Келлог переконаний, що Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення путіну та Володимиру Зеленському "в короткостроковій перспективі".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив перенесення візиту спеціального представника по Україні та росії Кіта Келлога до України, який планувався до початку інавгурації Дональда Трампа

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