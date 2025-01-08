Спецпредставитель Трампа обещает решить войну в Украине за 100 дней после инаугурации

Избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по вопросам Украины и россии Кит Келлог заявил, что ставит своей целью в течение 100 дней с инаугурации нового президента попытаться найти решение нынешней полномасштабной войны. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на интервью Келлога для Fox News.

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Келлог подчеркнул, что и Трамп, и он сам осознают: у них "мало времени" для поиска решения полномасштабной войны россии против Украины.

Людям нужно понимать: он не пытается что-то дать путину или россиянами, он на самом деле пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать. И он будет гарантировать, что это справедливо и честно

Советник Трампа считает, что "самой большой ошибкой" Байдена был отказ говорить с владимиром путиным после 2022 года, тогда как Трамп настроен это сделать.

Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне, я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней