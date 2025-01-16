Трамп дуже хоче закінчити війну, і він спроможний тиснути на росію - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив про можливість закінчити війну цього року за допомогою Трампа. За словами Зеленського, новообраний президент США здатний тиснути на росію та надати Україні реальні гарантії безпеки.
Шанс закінчити війну у цьому році є, новообраний президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну, і він спроможний тиснути на росію. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю польським ЗМІ, передає УНН.
Так, є (шанс закінчити війну у цьому році - ред.). Трамп дуже хоче закінчити війну. Це його меседжі, і вони публічні, і непублічні. Він спроможний лідер тиснути на росію. Я впевнений, що росія боїться США і Китай. Боїться об’єднану Європу. Європа без армії України неспроможна воювати з росією. Російська армія більша, ніж вся армія ЄС. Більша, більше зброї, більше людей і більше нахабства, бо європейці цивілізовані, і вони звикли до того. Без української армії шансів у ЄС немає. Я вважаю, на жаль, тому що путін це прекрасно знає
Він зазначив, що Україна має зробити все, щоб закінчити війну у цьому році.
"Сьогодні в нас є США. Сильний партнер. Є ЄС, який став міцнішим. ЄС треба бути більш прагматичними і в два-три рази нарощувати своє виробництво для себе. Те, що вони дають для України, - це добре. Але це для себе. Не для того, щоб воювати, а для того, щоб росіяни знали, що є все це в Європі, що Європа виробляє більше і Європа зможе. Тоді ви б’єте по руках путіна. Ми повинні домовитися з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити путіна до дипломатії – закінчити цю війну. Але Трамп, я вважаю, спроможний, і дай Бог, він це зможе – запропонувати Україні реальні гарантії безпеки", - додав Зеленський.
Президент наголосив, що Україні треба реальні гарантії безпеки, які "і для нас, і для Європи, і для росіян будуть означати, що це реальні гарантії безпеки, що Україна зможе захистити і себе, і інших, якщо путін знову піде".
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Як вказав Президент, Україна не веде жодних залаштункових перемовин з росією, адже це не в інтересах української сторони.