Трамп дуже хоче закінчити війну, і він спроможний тиснути на росію - Зеленський

Шанс закінчити війну у цьому році є, новообраний президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну, і він спроможний тиснути на росію. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю польським ЗМІ, передає УНН.

Так, є (шанс закінчити війну у цьому році - ред.). Трамп дуже хоче закінчити війну. Це його меседжі, і вони публічні, і непублічні. Він спроможний лідер тиснути на росію. Я впевнений, що росія боїться США і Китай. Боїться об’єднану Європу. Європа без армії України неспроможна воювати з росією. Російська армія більша, ніж вся армія ЄС. Більша, більше зброї, більше людей і більше нахабства, бо європейці цивілізовані, і вони звикли до того. Без української армії шансів у ЄС немає. Я вважаю, на жаль, тому що путін це прекрасно знає - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна має зробити все, щоб закінчити війну у цьому році.

"Сьогодні в нас є США. Сильний партнер. Є ЄС, який став міцнішим. ЄС треба бути більш прагматичними і в два-три рази нарощувати своє виробництво для себе. Те, що вони дають для України, - це добре. Але це для себе. Не для того, щоб воювати, а для того, щоб росіяни знали, що є все це в Європі, що Європа виробляє більше і Європа зможе. Тоді ви б’єте по руках путіна. Ми повинні домовитися з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити путіна до дипломатії – закінчити цю війну. Але Трамп, я вважаю, спроможний, і дай Бог, він це зможе – запропонувати Україні реальні гарантії безпеки", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україні треба реальні гарантії безпеки, які "і для нас, і для Європи, і для росіян будуть означати, що це реальні гарантії безпеки, що Україна зможе захистити і себе, і інших, якщо путін знову піде".

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Як вказав Президент, Україна не веде жодних залаштункових перемовин з росією, адже це не в інтересах української сторони.