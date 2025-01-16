Трамп очень хочет закончить войну, и он способен давить на россию - Зеленский

Шанс закончить войну в этом году есть, новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет закончить войну, и он способен давить на россию. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, передает УНН.

Да, есть (шанс закончить войну в этом году - ред.). Трамп очень хочет закончить войну. Это его месседжи, и они публичные, и непубличные. Он способен лидер давить на россию. Я уверен, что россия боится США и Китай. Боится объединенную Европу. Европа без армии Украины не может воевать с россией. Российская армия больше, чем вся армия ЕС. Больше, больше оружия, больше людей и больше наглости, потому что европейцы цивилизованные, и они привыкли к тому. Без украинской армии шансов у ЕС нет. Я считаю, к сожалению, потому что путин это прекрасно знает - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина должна сделать все, чтобы закончить войну в этом году.

"Сегодня у нас есть США. Сильный партнер. Есть ЕС, который стал крепче. ЕС надо быть более прагматичными и в два-три раза наращивать свое производство для себя. То, что они дают для Украины, - это хорошо. Но это для себя. Не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы россияне знали, что есть все это в Европе, что Европа производит больше и Европа сможет. Тогда вы бьете по рукам путина. Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины, и он должен принудить путина к дипломатии - закончить эту войну. Но Трамп, я считаю, способен, и дай Бог, он это сможет - предложить Украине реальные гарантии безопасности", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украине нужны реальные гарантии безопасности, которые "и для нас, и для Европы, и для россиян будут означать, что это реальные гарантии безопасности, что Украина сможет защитить и себя, и других, если путин снова уйдет".

Напомним

Как указал Президент, Украина не ведет никаких закулисных переговоров с Россией, ведь это не в интересах украинской стороны.