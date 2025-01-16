Зеленський: Україна не веде за лаштунками жодних розмов з росією

Україна не веде ніяких залаштункових перемовин з росією, адже це не в інтересах української сторони. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю польським ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Україна не веде ніяких за лаштунками розмов, це не в наших інтересах… з росією саме. Чому? Це не в наших інтересах, тому що для нас втрата довіри партнерів - це безумовно великий ризик. Для мене дуже важливо зберегти союз між партнерами. В ЄС достатньо вже "друзів", які роблять все, щоб знайти якусь прихильність до росії, або збалансувати, знайти своє місце між Україною і росією, а не бути на боці правди, бути на боці України. Для мене важливо зберегти союз. Він всюди - в геопідтримці, геополітиці, зброї, санкціях, ЄС, НАТО. Я вважаю, що за три роки в нас вийшло побудувати цей союз - сказав Зеленський.

Він наголосив, що будь-які перемовини з росією не можуть бути без України.

"Україна завжди жорстоко, але правдиво веде ті, чи інші перемовини з росіянами. Ми проти цього. Що потрібно Україні перед тим, як ми перейдемо до дипломатії? Безумовно ми вважаємо, що дипломатично можна закінчити цю війну. Ми на цій стороні, ми на цьому боці, тому що дипломатія - це завжди менше жертв і менше часу. Головне, що ти можеш зупинити цю пекельну історію. Для цього потрібне бажання. Навіть, якщо один партнер, такий як рф, не хоче, можна користуватися формулою, про яку ми говоримо - мир через силу, коли партнери об'єднуються і силою примушують окупантів до діалогу. Ми говоримо про діалог. На сьогодні це ще не відбувається", - додав Зеленський.

За його словами, перед тим, як Україна сяде за стіл переговорів, їй потрібні гарантії безпеки.

Це №1. Це потрібно для всіх. Всі вже зрозуміли, що росія ворог і вони спроможні піти на будь-яку країну Європи і окупувати її. У них багато сил для цього, і на жаль, є такі бажання. Так, хворі, але головне питання, чи спроможна буде росія повернутися знову. Потрібно чіткі гарантії безпеки, тому що можна просто так говорити про припинення вогню і дати пас росіянам підготуватися до окупації, як це було у проміжку між 2014 і 2022. І тому важливо, які будуть гарантії безпеки для України, де наше НАТО, де наша зброя, де наша підтримка, фінанси тощо (...) У мене дуже просте питання, наприклад, ми ще не в НАТО і пішла дипломатія, мільйонна армія, яка є в Україні, зараз партнери допомагають, де ми знайдемо гроші потім, щоб тримати мільйонну армію? Це факт, якщо у вас немає НАТО, немає підтримки, ППО, загального флоту ви повинні розраховувати тільки на себе - наголосив президент.

Нагадаємо

Джерело Bloomberg повідомляло, що Україна і росія проводять переговори в Катарі про правила захисту ядерних об'єктів від атак.