Зеленський: Україна не веде за лаштунками жодних розмов з росією

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 67445 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 68762 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 83136 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115022 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139814 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132358 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147948 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173832 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220509 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176393 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 114225 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 120282 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 153386 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136655 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113490 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 67476 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 73337 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207847 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205423 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336246 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 30366 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 32280 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 74671 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100807 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 97106 перегляди
Актуальне
Зеленський: Україна не веде за лаштунками жодних розмов з росією

Зеленський: Україна не веде за лаштунками жодних розмов з росією

Київ • УНН

 • 121673 перегляди

Президент України заявив про відсутність таємних переговорів з росією та наголосив на важливості збереження довіри партнерів. Перед початком дипломатичного діалогу Україні потрібні чіткі гарантії безпеки.

Україна не веде ніяких залаштункових перемовин з росією, адже це не в інтересах української сторони. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю польським ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Україна не веде ніяких за лаштунками розмов, це не в наших інтересах… з росією саме. Чому? Це не в наших інтересах, тому що для нас втрата довіри партнерів - це безумовно великий ризик. Для мене дуже важливо зберегти союз між партнерами. В ЄС достатньо вже "друзів", які роблять все, щоб знайти якусь прихильність до росії, або збалансувати, знайти своє місце між Україною і росією, а не бути на боці правди, бути на боці України. Для мене важливо зберегти союз. Він всюди - в геопідтримці, геополітиці, зброї, санкціях, ЄС, НАТО. Я вважаю, що за три роки в нас вийшло побудувати цей союз

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що будь-які перемовини з росією не можуть бути без України.

"Україна завжди жорстоко, але правдиво веде ті, чи інші перемовини з росіянами. Ми проти цього. Що потрібно Україні перед тим, як ми перейдемо до дипломатії? Безумовно ми вважаємо, що дипломатично можна закінчити цю війну. Ми на цій стороні, ми на цьому боці, тому що дипломатія - це завжди менше жертв і менше часу. Головне, що ти можеш зупинити цю пекельну історію. Для цього потрібне бажання. Навіть, якщо один партнер, такий як рф, не хоче, можна користуватися формулою, про яку ми говоримо - мир через силу, коли партнери об'єднуються і силою примушують окупантів до діалогу. Ми говоримо про діалог. На сьогодні це ще не відбувається", - додав Зеленський.

За його словами, перед тим, як Україна сяде за стіл переговорів, їй потрібні гарантії безпеки.

Це №1. Це потрібно для всіх. Всі вже зрозуміли, що росія ворог і вони спроможні піти на будь-яку країну Європи і окупувати її. У них багато сил для цього, і на жаль, є такі бажання. Так, хворі, але головне питання, чи спроможна буде росія повернутися знову. Потрібно чіткі гарантії безпеки, тому що можна просто так говорити про припинення вогню і дати пас росіянам підготуватися до окупації, як це було у проміжку між 2014 і 2022. І тому важливо, які будуть гарантії безпеки для України, де наше НАТО, де наша зброя, де наша підтримка, фінанси тощо (...) У мене дуже просте питання, наприклад, ми ще не в НАТО і пішла дипломатія, мільйонна армія, яка є в Україні, зараз партнери допомагають, де ми знайдемо гроші потім, щоб тримати мільйонну армію? Це факт, якщо у вас немає НАТО, немає підтримки, ППО, загального флоту ви повинні розраховувати тільки на себе

- наголосив президент.

Нагадаємо

Джерело Bloomberg повідомляло, що Україна і росія проводять переговори в Катарі про правила захисту ядерних об'єктів від атак.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами