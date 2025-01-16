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Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Киев  •  УНН

 • 43392 просмотра

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Президент Украины заявил об отсутствии тайных переговоров с россией и подчеркнул важность сохранения доверия партнеров. Перед началом дипломатического диалога Украине нужны четкие гарантии безопасности.

Украина не ведет никаких закулисных переговоров с россией, так как это не в интересах украинской стороны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, передает УНН.

Детали

Украина не ведет никаких закулисных разговоров, это не в наших интересах... с россией именно. Почему? Это не в наших интересах, потому что для нас потеря доверия партнеров - это безусловно большой риск. Для меня очень важно сохранить союз между партнерами. В ЕС достаточно уже "друзей", которые делают все, чтобы найти какую-то благосклонность к россии, или сбалансировать, найти свое место между Украиной и россией, а не быть на стороне правды, быть на стороне Украины. Для меня важно сохранить союз. Он везде - в геоподдержке, геополитике, оружии, санкциях, ЕС, НАТО. Я считаю, что за три года у нас получилось построить этот союз

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что любые переговоры с россией не могут быть без Украины.

"Украина всегда жестко, но правдиво ведет те или иные переговоры с россиянами. Мы против этого. Что нужно Украине перед тем, как мы перейдем к дипломатии? Безусловно мы считаем, что дипломатически можно закончить эту войну. Мы на этой стороне, мы на этом боку, потому что дипломатия - это всегда меньше жертв и меньше времени. Главное, что ты можешь остановить эту адскую историю. Для этого нужно желание. Даже, если один партнер, такой как рф, не хочет, можно пользоваться формулой, о которой мы говорим - мир через силу, когда партнеры объединяются и силой принуждают оккупантов к диалогу. Мы говорим о диалоге. На сегодня это еще не происходит", - добавил Зеленский.

По его словам, перед тем, как Украина сядет за стол переговоров, ей нужны гарантии безопасности.

Это №1. Это нужно для всех. Все уже поняли, что россия - враг и они способны пойти на любую страну Европы и оккупировать ее. У них много сил для этого, и, к сожалению, есть такие желания. Да, больные, но главный вопрос, сможет ли Россия вернуться снова. Нужны четкие гарантии безопасности, потому что можно просто так говорить о прекращении огня и дать пас россиянам подготовиться к оккупации, как это было в промежутке между 2014 и 2022. И поэтому важно, какие будут гарантии безопасности для Украины, где наше НАТО, где наше оружие, где наша поддержка, финансы и т.д. (...) У меня очень простой вопрос, например, мы еще не в НАТО и пошла дипломатия, миллионная армия, которая есть в Украине, сейчас партнеры помогают, где мы найдем деньги потом, чтобы держать миллионную армию? Это факт, если у вас нет НАТО, нет поддержки, ПВО, общего флота вы должны рассчитывать только на себя

- подчеркнул президент.

Напомним

Источник Bloomberg сообщал, что Украина и россия проводят переговоры в Катаре о правилах защиты ядерных объектов от атак.

Павел Башинский

Павел Башинский

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