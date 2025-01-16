Україна сподівається на додаткові шанси для всеосяжного миру після інавгурації Трампа - Сибіга

Україна очікує на перші офіційні контакти з новообраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації, оскільки сподівається на додаткові шанси для прискорення миру. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Ми з великими сподіваннями і очікуваннями дивимося на наші перші офіційні контакти після 20 січня. І наша оцінка така, що ми маємо додаткові шанси для прискорення досягнення справедливого всеосяжного миру і ми також сподіваємося отримати нову динаміку для досягнення цієї мети, якою об'єднані, я переконаний, і Україна, і Сполучені Штати, і це є нашим спільним стратегічним інтересом досягненням