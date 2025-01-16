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Україна сподівається на додаткові шанси для всеосяжного миру після інавгурації Трампа - Сибіга

Київ • УНН

 • 28116 перегляди

МЗС України очікує на офіційні контакти з новообраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації. Україна сподівається на додаткові можливості для прискорення досягнення справедливого миру.

Україна очікує на перші офіційні контакти з новообраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації, оскільки сподівається на додаткові шанси для прискорення миру. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Ми з великими сподіваннями і очікуваннями дивимося на наші перші офіційні контакти після 20 січня. І наша оцінка така, що ми маємо додаткові шанси для прискорення досягнення справедливого всеосяжного миру і ми також сподіваємося отримати нову динаміку для досягнення цієї мети, якою об'єднані, я переконаний, і Україна, і Сполучені Штати, і це є нашим спільним стратегічним інтересом досягненням 

- заявив Сибіга.

Міністр закордонних справ України також підкреслив важливість підтримання концепції "мир завдяки силі", яка, на його думку, є найефективнішим шляхом до миру. 

Нагадаємо 

МЗС України очікує візиту спецпредставника новообраного президента США Кіта Келлога після інавгурації Трампа. Сторони планують обговорити можливості досягнення справедливого миру в Україні.

Зеленський заявив, що його команда вже готує зустріч із Трампом після інавгурації15.01.25, 15:18 • 30243 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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