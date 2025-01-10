Україна вітає прагнення спецпредставника Трампа досягти справедливого миру - Тихий 

Міністерство закордонних справ України під час візиту спецпредставника обраного президента США Кіта Келлога готове обговорити, як сторони можуть спільно працювати над тим, щоб досягнути справедливого сталого миру в Україні. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

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"Ми так само бачимо, що і спецпредставник президента Трампа генерал Келлог також рішуче налаштований на те, щоб досягти справедливого завершення війни. Ми вітаємо таке прагнення генерала Келлога", - заявив речник МЗС Георгій Тихий, коментуючи заяву Келлога про намір знайти рішення для завершення війни в Україні протягом перших 100 днів після інавгурації.

Речник МЗС також наголосив, що вони очікують на приїзд генерала Келлога в Україну після інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

"Ми продовжуємо готуватися до візиту, він відбудеться. І я думаю, що буде правдивим сказати, що жодних політичних причин, чому цей візит відбудеться саме після інавгурації, немає. Єдині причини, через які візит відбудеться після інавгурації після 20 січня, це суто юридичні причини. Американське законодавство містить такий важливий законодавчий акт, який називається Logan Act, згідно з яким всі візити мають відбуватися після вступу на посаду президента", - заявив Тихий.

"Тоді ми зможемо оцінити, якими є способи досягнення цієї мети, як ми можемо спільно працювати над тим, щоб знову ж таки досягнути справедливого сталого миру", - підкреслив речник МЗС.

Нагадаємо

Кіт Келлог мав відвідати Київ на початку січня. Візит було перенесено на період після інавгурації Трампа 20 січня.

Міністр Сибіга підтвердив перенесення візиту спецпредставника США Кіта Келлога до України. Візит відбудеться після інавгурації Дональда Трампа, точні дати ще узгоджуються.

Тим часом Келлог заявив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни.