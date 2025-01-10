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Украина приветствует стремление спецпредставителя Трампа достичь справедливого мира - Тихий

Киев  •  УНН

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МИД Украины ожидает визита спецпредставителя новоизбранного президента США Кита Келлога после инаугурации Трампа. Стороны планируют обсудить возможности достижения справедливого мира в Украине.

Министерство иностранных дел Украины во время визита спецпредставителя избранного президента США Кита Келлога готово обсудить, как стороны могут совместно работать над тем, чтобы достичь справедливого устойчивого мира в Украине. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

"Мы так же видим, что и спецпредставитель президента Трампа генерал Келлог также решительно настроен на то, чтобы достичь справедливого завершения войны. Мы приветствуем такое стремление генерала Келлога", - заявил спикер МИД Георгий Тихий, комментируя заявление Келлога о намерении найти решение для завершения войны в Украине в течение первых 100 дней после инаугурации.

Спикер МИД также отметил, что они ожидают приезда генерала Келлога в Украину после инаугурации Дональда Трампа 20 января.

"Мы продолжаем готовиться к визиту, он состоится. И я думаю, что будет правдивым сказать, что никаких политических причин, почему этот визит состоится именно после инаугурации, нет. Единственные причины, по которым визит состоится после инаугурации после 20 января, это чисто юридические причины. Американское законодательство содержит такой важный законодательный акт, который называется Logan Act, согласно которому все визиты должны происходить после вступления в должность президента", - заявил Тихий.

"Тогда мы сможем оценить, каковы способы достижения этой цели, как мы можем совместно работать над тем, чтобы опять же достичь справедливого устойчивого мира", - подчеркнул спикер МИД.

Напомним 

Кит Келлог должен был посетить Киев в начале января. Визит был перенесен на период после инаугурации Трампа 20 января.

Министр Сибига подтвердил перенос визита спецпредставителя США Кита Келлога в Украину. Визит состоится после инаугурации Дональда Трампа, точные даты еще согласовываются.

Тем временем Кэллог заявил, что ставит своей целью в течение 100 дней с инаугурации нового президента попытаться найти решение нынешней полномасштабной войны. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
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