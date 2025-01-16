Украина надеется на дополнительные шансы для всеобъемлющего мира после инаугурации Трампа - Сибига
Киев • УНН
МИД Украины ожидает официальных контактов с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Украина надеется на дополнительные возможности для ускорения достижения справедливого мира.
Украина ожидает первые официальные контакты с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации, поскольку надеется на дополнительные шансы для ускорения мира. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Мы с большими надеждами и ожиданиями смотрим на наши первые официальные контакты после 20 января. И наша оценка такова, что мы имеем дополнительные шансы для ускорения достижения справедливого всеобъемлющего мира и мы также надеемся получить новую динамику для достижения этой цели, которой объединены, я убежден, и Украина, и Соединенные Штаты, и это является нашим общим стратегическим интересом достижением
Министр иностранных дел Украины также подчеркнул важность поддержания концепции «мир благодаря силе», которая, по его мнению, является самым эффективным путем к миру.
Напомним
МИД Украины ожидает визита спецпредставителя новоизбранного президента США Кита Келлога после инаугурации Трампа. Стороны планируют обсудить возможности достижения справедливого мира в Украине.
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