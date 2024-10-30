Зеленский о ракетах Tomahawk: это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом
Киев • УНН
Президент Украины прокомментировал утечку информации о ракетах Tomahawk в Плане победы. По его словам, эти данные были конфиденциальными между Украиной и Белым домом.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал распространение в СМИ информации о том, что План победы предусматривает передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявив, что это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Об этом он заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает УНН.
Когда многие страны начали поддерживать План победы - вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального
Контекст
The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщало, что пакет неядерного сдерживания, который упоминается в Плане победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский, предусматривает передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk.