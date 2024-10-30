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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о ракетах Tomahawk: это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом

Зеленский о ракетах Tomahawk: это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом

Киев  •  УНН

11:58 • 820 просмотра

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Президент Украины прокомментировал утечку информации о ракетах Tomahawk в Плане победы. По его словам, эти данные были конфиденциальными между Украиной и Белым домом.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал распространение в СМИ информации о том, что План победы предусматривает передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявив, что это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Об этом он заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает УНН.

Когда многие страны начали поддерживать План победы - вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального

- сказал Зеленский.

Контекст

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщало, что пакет неядерного сдерживания, который упоминается в Плане победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский, предусматривает передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
tomagavk-semeistvo-raketТомагавк (семейство ракет)
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
belii-domБелый дом
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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