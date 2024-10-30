Зеленський про ракети Tomahawk: це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом
Київ • УНН
Президент України прокоментував витік інформації про ракети Tomahawk у Плані перемоги. За його словами, ці дані були конфіденційними між Україною та Білим домом.
Президент Володимир Зеленський прокоментував поширення у ЗМІ інформації про те, що План перемоги передбачає передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, заявивши, що це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Про це він заявив в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає УНН.
Коли багато країн почали підтримувати План перемоги – ви бачите, що зараз відбувається в ЗМІ, вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk. Але це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного
Контекст
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляло, що пакет неядерного стримування, який згадується у Плані перемоги, що його представив президент України Володимир Зеленський, передбачає передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.