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Зеленський про ракети Tomahawk: це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом

Київ • УНН

 • 17528 перегляди

Президент України прокоментував витік інформації про ракети Tomahawk у Плані перемоги. За його словами, ці дані були конфіденційними між Україною та Білим домом.

Зеленський про ракети Tomahawk: це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом

Президент Володимир Зеленський прокоментував поширення у ЗМІ інформації про те, що План перемоги передбачає передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, заявивши, що це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Про це він заявив в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає УНН.

Коли багато країн почали підтримувати План перемоги – ви бачите, що зараз відбувається в ЗМІ, вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk. Але це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного

- сказав Зеленський.

Контекст

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляло, що пакет неядерного стримування, який згадується у Плані перемоги, що його представив президент України Володимир Зеленський, передбачає передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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