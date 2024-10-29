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Зеленский встретился с главой правительства Дании: обсудили подготовку бригад ВСУ и поставки вооружений Украине

Киев  •  УНН

17:09 • 1692 просмотра

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Президент Украины встретился с Метте Фредериксен в Рейкьявике для обсуждения военной поддержки и Формулы мира. Дания выделит 4,2 млрд крон на производство украинского оружия, включая беспилотники и артиллерию.

В рамках встречи министров Северных стран, президент Украины обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен вопрос оборонной поддержки, оружия и техники из объявленных пакетов помощи. Также затронули тему подготовки к следующему Саммиту мира, в рамках функций Дании по имплементации третьего пункта Формулы мира «Энергетическая безопасность».

Пишет УНН со ссылкой на Falsters Folketidende и пресс-службу президента Украины.

В Рейкьявике Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Среди ключевых тем - возможность подготовки и оснащения бригады ВСУ скандинавскими странами; продолжение оборонной поддержки Украины и поступления оружия и техники из объявленных пакетов помощи. Также лидеры стран отметили, что важно усиливать украинскую ПВО. Во время встречи также обсудили ситуацию с привлечением северокорейских военных к российскому вторжению в Украину.

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Зеленский поблагодарил за поддержку Данией Плана победы, а также внутреннего производства оружия.

«Это очень важная инициатива», - отметил президент Украины.

Среди тем встречи также - дальнейшая реализация Формулы мира и подготовка ко второму Саммиту мира. В частности, Дания является сопредседателем рабочей группы по имплементации третьего пункта Формулы мира «Энергетическая безопасность».

Справка

В сентябре был сделан следующий шаг на пути к поставкам вооружений для Украины через собственную оборонную промышленность, пишет издание Folketidende.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал в Киеве письмо о намерениях. Это означает, что до конца года будет поставлено вооружение украинского производства на сумму 4,2 млрд датских крон, которое будет финансироваться Данией и ЕС

- говорится в материале.

Дания выделит 1,3 миллиарда датских крон. Кроме того, 2,9 млрд датских крон поступят из замороженных российских активов, которые Дания разблокирует от имени ЕС.

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Инвестиции будут направлены на беспилотники, ракеты и артиллерию, которые будут производиться в Украине украинскими компаниями, а не в других странах. Таким образом, Украина, среди прочего, быстрее получит оружие.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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