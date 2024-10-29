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Зеленський зустрівся з головою уряду Данії: обговорили підготовку бригад ЗСУ та постачання озброєнь Україні

Київ • УНН

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Президент України зустрівся з Метте Фредеріксен у Рейк'явіку для обговорення військової підтримки та Формули миру. Данія виділить 4,2 млрд крон на виробництво української зброї, включаючи безпілотники та артилерію.

Зеленський зустрівся з головою уряду Данії: обговорили підготовку бригад ЗСУ та постачання озброєнь Україні

У рамках зустрічі міністрів Північних країн, президент України обговорив з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен питання оборонної підтримки, зброї та техніки з оголошених пакетів допомоги. Також торкнулися теми підготовки до наступного Саміту миру, в рамках функцій Данії щодо імплементації третього пункту Формули миру "Енергетична безпека".

Пише УНН із посиланням на Falsters Folketidende та пресслужбу президента України.

У Рейк’явіку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Серед ключових тем - можливість підготовки та оснащення бригади ЗСУ скандинавськими країнами; продовження оборонної підтримки України та надходження зброї й техніки з оголошених пакетів допомоги. Також лідери країн наголосили на тому, що важливо посилювати українську ППО. Під час зустрічі також обговорили ситуацію із залученням північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну.

Зеленський подякував за підтримку Данією Плану перемоги, а також внутрішнього виробництва зброї.

"Це дуже важлива ініціатива", – зазначив президент України.

Серед тем зустрічі також – подальша реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру. Зокрема, Данія є співголовою робочої групи з імплементації третього пункту Формули миру "Енергетична безпека".

Довідка

У вересні було зроблено наступний крок на шляху до постачання озброєнь для України через власну оборонну промисловість, пише видання Folketidende.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав у Києві лист про наміри. Це означає, що до кінця року буде поставлено озброєння українського виробництва на суму 4,2 млрд данських крон, яке фінансуватиметься Данією та ЄС

- ідеться у матеріалі.

Данія виділить 1,3 мільярда данських крон. Крім того, 2,9 млрд данських крон надійдуть із заморожених російських активів, які Данія розблокує від імені ЄС.

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Інвестиції будуть спрямовані на безпілотники, ракети та артилерію, які будуть вироблятися в Україні українськими компаніями, а не в інших країнах. Таким чином, Україна, серед іншого, швидше отримає зброю.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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