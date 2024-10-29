Зеленський зустрівся з головою уряду Данії: обговорили підготовку бригад ЗСУ та постачання озброєнь Україні
Київ • УНН
Президент України зустрівся з Метте Фредеріксен у Рейк'явіку для обговорення військової підтримки та Формули миру. Данія виділить 4,2 млрд крон на виробництво української зброї, включаючи безпілотники та артилерію.
У рамках зустрічі міністрів Північних країн, президент України обговорив з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен питання оборонної підтримки, зброї та техніки з оголошених пакетів допомоги. Також торкнулися теми підготовки до наступного Саміту миру, в рамках функцій Данії щодо імплементації третього пункту Формули миру "Енергетична безпека".
Пише УНН із посиланням на Falsters Folketidende та пресслужбу президента України.
У Рейк’явіку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Серед ключових тем - можливість підготовки та оснащення бригади ЗСУ скандинавськими країнами; продовження оборонної підтримки України та надходження зброї й техніки з оголошених пакетів допомоги. Також лідери країн наголосили на тому, що важливо посилювати українську ППО. Під час зустрічі також обговорили ситуацію із залученням північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну.
Зеленський подякував за підтримку Данією Плану перемоги, а також внутрішнього виробництва зброї.
"Це дуже важлива ініціатива", – зазначив президент України.
Серед тем зустрічі також – подальша реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру. Зокрема, Данія є співголовою робочої групи з імплементації третього пункту Формули миру "Енергетична безпека".
Довідка
У вересні було зроблено наступний крок на шляху до постачання озброєнь для України через власну оборонну промисловість, пише видання Folketidende.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав у Києві лист про наміри. Це означає, що до кінця року буде поставлено озброєння українського виробництва на суму 4,2 млрд данських крон, яке фінансуватиметься Данією та ЄС
Данія виділить 1,3 мільярда данських крон. Крім того, 2,9 млрд данських крон надійдуть із заморожених російських активів, які Данія розблокує від імені ЄС.
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Інвестиції будуть спрямовані на безпілотники, ракети та артилерію, які будуть вироблятися в Україні українськими компаніями, а не в інших країнах. Таким чином, Україна, серед іншого, швидше отримає зброю.
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