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Зеленський зустрівся з президенткою Ісландії: що обговорили про допомогу Україні

Київ • УНН

 • 13031 перегляди

Президент України провів зустріч з Халлою Томасдоттір у Рейк'явіку, де обговорили участь Ісландії у розмінуванні та реабілітації воїнів. Сторони також розглянули питання протидії дезінформації та реалізацію Формули миру.

Зеленський зустрівся з президенткою Ісландії: що обговорили про допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з ісландською колегою Халлою Томасдоттір у Рейк'явіку, сторони обговорили у тому числі розмінування, реабілітацію воїнів, Формулу миру та відбудову України, пише УНН.

У Рейк’явіку зустрівся з президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір. Серед тем, які обговорили, – участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів, реабілітація поранених воїнів, залучення ісландських компаній до протезування. Повоєнна відбудова України. Протидія російській дезінформації. Реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру.

- написав Зеленський у соцмережах.

Він запросив Ісландію приєднатися до програми патронату над українськими регіонами – окремо або у співпраці з іншими державами Північної Європи, вказали в ОП.

Глава держави подякував Ісландії за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення та за проведення четвертого саміту Україна – Північна Європа.

"Вчора ми ухвалили дуже важливі для нас рішення. Особливо – це підтримка нашого Плану миру з боку партнерів, і я дякую їм", – сказав Президент.

Зеленський відзначив внесок Ісландії у створення Реєстру збитків та спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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