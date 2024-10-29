Зеленський зустрівся з президенткою Ісландії: що обговорили про допомогу Україні
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з Халлою Томасдоттір у Рейк'явіку, де обговорили участь Ісландії у розмінуванні та реабілітації воїнів. Сторони також розглянули питання протидії дезінформації та реалізацію Формули миру.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з ісландською колегою Халлою Томасдоттір у Рейк'явіку, сторони обговорили у тому числі розмінування, реабілітацію воїнів, Формулу миру та відбудову України, пише УНН.
У Рейк’явіку зустрівся з президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір. Серед тем, які обговорили, – участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів, реабілітація поранених воїнів, залучення ісландських компаній до протезування. Повоєнна відбудова України. Протидія російській дезінформації. Реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру.
Він запросив Ісландію приєднатися до програми патронату над українськими регіонами – окремо або у співпраці з іншими державами Північної Європи, вказали в ОП.
Глава держави подякував Ісландії за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення та за проведення четвертого саміту Україна – Північна Європа.
"Вчора ми ухвалили дуже важливі для нас рішення. Особливо – це підтримка нашого Плану миру з боку партнерів, і я дякую їм", – сказав Президент.
Зеленський відзначив внесок Ісландії у створення Реєстру збитків та спеціального трибуналу щодо злочину агресії.