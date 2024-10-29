Зеленский встретился с президентом Исландии: что обсудили о помощи Украине
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с Халлой Томасдоттир в Рейкьявике, где обсудили участие Исландии в разминировании и реабилитации воинов. Стороны также рассмотрели вопросы противодействия дезинформации и реализацию Формулы мира.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с исландской коллегой Халлой Томасдоттир в Рейкьявике, стороны обсудили в том числе разминирование, реабилитацию воинов, Формулу мира и восстановление Украины, пишет УНН.
В Рейкьявике встретился с президентом Исландии Халлой Томасдоттир. Среди тем, которые обсудили, - участие Исландии в коалиции по разминированию и в тренировке украинских саперов, реабилитация раненых воинов, привлечение исландских компаний к протезированию. Послевоенное восстановление Украины. Противодействие российской дезинформации. Реализация Формулы мира и подготовка ко второму Саммиту мира.
Он пригласил Исландию присоединиться к программе патроната над украинскими регионами - отдельно или в сотрудничестве с другими государствами Северной Европы, указали в ОП.
Глава государства поблагодарил Исландию за поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения и за проведение четвертого саммита Украина - Северная Европа.
"Вчера мы приняли очень важные для нас решения. Особенно - это поддержка нашего Плана мира со стороны партнеров, и я благодарю их", - сказал Президент.
Зеленский отметил вклад Исландии в создание Реестра убытков и специального трибунала по преступлению агрессии.
Зеленский обсудил с премьер-министром Исландии инвестиции в украинское производство оружия28 октября 2024, 18:48 • 19152 просмотра