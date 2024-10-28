Зеленский обсудил с премьер-министром Исландии инвестиции в украинское производство оружия

ukenru
Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
17:48 • 29646 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 57733 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
15:21 • 75695 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 84795 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
13:02 • 91692 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
11:44 • 111931 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Эксклюзив
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 102999 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
07:42 • 105839 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 160186 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 255294 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Впервые за границей: в Финляндии арестовали активы рф по крымскому иску Нафтогаза

Впервые за границей: в Финляндии арестовали активы рф по крымскому иску Нафтогаза

09:59 • 18630 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 110503 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 100690 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 90905 просмотра
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

14:53 • 40591 просмотра
публикации
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

11:44 • 111931 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 110503 просмотра
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 255294 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 250284 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 268941 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

14:53 • 40591 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 90905 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 100690 просмотра
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 103101 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 106560 просмотра
Актуальное
Зеленский обсудил с премьер-министром Исландии инвестиции в украинское производство оружия

Зеленский обсудил с премьер-министром Исландии инвестиции в украинское производство оружия

Киев  •  УНН

18:48 • 4030 просмотра

Read in English

Во время первого рабочего визита в Исландию президент Украины встретился с премьер-министром страны. Стороны обсудили вступление в НАТО, инвестиции в ОПК и производство беспилотников.

В понедельник, 28 октября, в рамках своего первого рабочего визита в Исландию президент Украины  Владимир Зеленский встретился с премьер-министром страны Бьярни Бенедиктссоном. Стороны обсудили вступление Украины в НАТО и инвестиции в украинский ОПК. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента. 

Детали

Глава государства поблагодарил Исландию и всех партнеров - государства Северной Европы за поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.

Мы защищаем наши жизни, наши дома, наших детей каждый день. Но это не было бы возможным без вашей сильной поддержки, поддержки каждого партнера. Мы очень благодарны, но сегодня мы должны быть сильнее, чтобы остановить Путина. И это я хочу обсудить с нашими партнерами, со всеми союзниками. У нас есть План победы, мы стремимся к его реальной поддержке

- заявил Зеленский.

Во время встречи Владимир Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, а также о достижениях Украины в производстве беспилотных систем.

Он призвал Исландию финансировать украинское производство снарядов, дальнобойных дронов и ракет и другого оружия, а также присоединиться к коалиции укрытий, которую инициировали Украина и Финляндия.

Отдельно президент проинформировал о привлечении военных Северной Кореи к российской агрессии против Украины, о чем свидетельствуют данные разведки, и применении Россией северокорейских и иранских вооружений.

Владимир Зеленский отметил, что на фоне этого важна решительная реакция мира.

Президент акцентировал, что приглашение Украины в Альянс - первый пункт Плана победы, ведь только это является единственной гарантией длительного мира.

Напомним,

В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Исландию для участия саммите Украина - Северная Европа.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
natoNATO
severnaya-koreyaСеверная Корея
finlyandiyaФинляндия
islandiiaИсландия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
iranИран