Зеленский обсудил с премьер-министром Исландии инвестиции в украинское производство оружия

В понедельник, 28 октября, в рамках своего первого рабочего визита в Исландию президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром страны Бьярни Бенедиктссоном. Стороны обсудили вступление Украины в НАТО и инвестиции в украинский ОПК. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Глава государства поблагодарил Исландию и всех партнеров - государства Северной Европы за поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.

Мы защищаем наши жизни, наши дома, наших детей каждый день. Но это не было бы возможным без вашей сильной поддержки, поддержки каждого партнера. Мы очень благодарны, но сегодня мы должны быть сильнее, чтобы остановить Путина. И это я хочу обсудить с нашими партнерами, со всеми союзниками. У нас есть План победы, мы стремимся к его реальной поддержке