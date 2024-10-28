Зеленский обсудил с премьер-министром Исландии инвестиции в украинское производство оружия
Киев • УНН
Во время первого рабочего визита в Исландию президент Украины встретился с премьер-министром страны. Стороны обсудили вступление в НАТО, инвестиции в ОПК и производство беспилотников.
В понедельник, 28 октября, в рамках своего первого рабочего визита в Исландию президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром страны Бьярни Бенедиктссоном. Стороны обсудили вступление Украины в НАТО и инвестиции в украинский ОПК. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.
Детали
Глава государства поблагодарил Исландию и всех партнеров - государства Северной Европы за поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.
Мы защищаем наши жизни, наши дома, наших детей каждый день. Но это не было бы возможным без вашей сильной поддержки, поддержки каждого партнера. Мы очень благодарны, но сегодня мы должны быть сильнее, чтобы остановить Путина. И это я хочу обсудить с нашими партнерами, со всеми союзниками. У нас есть План победы, мы стремимся к его реальной поддержке
Во время встречи Владимир Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, а также о достижениях Украины в производстве беспилотных систем.
Он призвал Исландию финансировать украинское производство снарядов, дальнобойных дронов и ракет и другого оружия, а также присоединиться к коалиции укрытий, которую инициировали Украина и Финляндия.
Отдельно президент проинформировал о привлечении военных Северной Кореи к российской агрессии против Украины, о чем свидетельствуют данные разведки, и применении Россией северокорейских и иранских вооружений.
Владимир Зеленский отметил, что на фоне этого важна решительная реакция мира.
Президент акцентировал, что приглашение Украины в Альянс - первый пункт Плана победы, ведь только это является единственной гарантией длительного мира.
Напомним,
В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Исландию для участия саммите Украина - Северная Европа.