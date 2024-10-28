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Зеленський прибув до Ісландії: що обговорюватимуть на саміті з п'ятьма країнами

Київ • УНН

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Президент України відвідав Ісландію для участі в четвертому саміті Україна – Північна Європа. На зустрічі обговорять військову допомогу, виробництво зброї та морську безпеку.

Зеленський прибув до Ісландії: що обговорюватимуть на саміті з п'ятьма країнами

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, прибув до Ісландії для участі саміті Україна – Північна Європа. Там Глава держави  проведе двосторонні переговори  з лідерами п'яти країн щодо підтримки Плану перемоги та військової допомоги, повідомляє УНН

Вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Візьму участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа та проведу двосторонні переговори з його учасниками: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Зустрінуся з пані Президентом і представниками парламенту країни-господаря. Візьму участь у засіданні Північної ради

- написав Зеленський у Telegram. 

Як вказав Президент, він разом з лідерами держав говоритиме про підтримку Плану перемоги та про питання, у яких "наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів".

За словами Зеленького, країни Північної Європи – принципові й рішучі союзники України, а майданчик Україна – Північна Європа – один із найефективніших  багатосторонніх форматів. "Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", - додав Президент. 

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський 29 жовтня візьме участь у сесії Північної ради та виступить перед її членами в Рейк'явіку,

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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