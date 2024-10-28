Зеленський виступить перед Північною радою в Ісландії: що обговорюватимуть
Київ • УНН
Президент України 29 жовтня візьме участь у сесії Північної ради в Рейк'явіку. Зеленський проведе зустрічі з прем'єр-міністрами країн Північної Європи та обговорить питання миру і безпеки в Арктиці.
Президент України Володимир Зеленський 29 жовтня візьме участь у сесії Північної ради та виступить перед її членами в Рейк'явіку, що в Ісландії. Про це йдеться на сайті організації, передає УНН.
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Головна тема цьогорічної сесії - "Мир і безпека в Арктиці".
Під час свого візиту до Ісландії Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністрами країн Північної Європи, які приїдуть до Ісландії для участі в сесії. Вони проведуть двосторонні зустрічі та спільну пресконференцію.
Рада Північних країн також підкреслює важливість постійних зусиль з нагадування та інформування громадськості про те, чому так важливо продовжувати підтримувати Україну. Незважаючи на високий рівень довіри в країнах Північної Європи, ми повинні пам'ятати про те, що російська пропаганда постійно поширюється і стає дедалі помітнішою і в Північному регіоні
Як нагадали в організації, останніми роками Північна рада виступила з кількома ініціативами на підтримку України. Весняна тематична сесія Північної ради 2022 року була присвячена темі "Як Північні країни можуть допомогти Україні", і того самого року спільно з Балтійською асамблеєю було проведено спільне засідання, на якому обговорювали наслідки війни росії в Україні.
Підтримка України також обговорювалася на сесіях Північної ради у 2022 і 2023 роках.
Україна буде змушена воювати проти Північної Кореї в Європі – Зеленський26.10.24, 20:23 • 36136 переглядiв