Зеленский выступит перед Северным советом в Исландии: что будут обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября примет участие в сессии Северного совета и выступит перед его членами в Рейкьявике, что в Исландии. Об этом говорится на сайте организации, передает УНН.

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Главная тема нынешней сессии - "Мир и безопасность в Арктике".

Во время своего визита в Исландию Зеленский также встретится с премьер-министрами стран Северной Европы, которые приедут в Исландию для участия в сессии. Они проведут двусторонние встречи и совместную пресс-конференцию.

Совет Северных стран также подчеркивает важность постоянных усилий по напоминанию и информированию общественности о том, почему так важно продолжать поддерживать Украину. Несмотря на высокий уровень доверия в странах Северной Европы, мы должны помнить о том, что российская пропаганда постоянно распространяется и становится все более заметной и в Северном регионе