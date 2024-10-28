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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский выступит перед Северным советом в Исландии: что будут обсуждать

Зеленский выступит перед Северным советом в Исландии: что будут обсуждать

Киев  •  УНН

06:42 • 2457 просмотра

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Президент Украины 29 октября примет участие в сессии Северного совета в Рейкьявике. Зеленский проведет встречи с премьер-министрами стран Северной Европы и обсудит вопросы мира и безопасности в Арктике.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября примет участие в сессии Северного совета и выступит перед его членами в Рейкьявике, что в Исландии. Об этом говорится на сайте организации, передает УНН

Детали

Главная тема нынешней сессии - "Мир и безопасность в Арктике". 

Во время своего визита в Исландию Зеленский также встретится с премьер-министрами стран Северной Европы, которые приедут в Исландию для участия в сессии. Они проведут двусторонние встречи и совместную пресс-конференцию.

Совет Северных стран также подчеркивает важность постоянных усилий по напоминанию и информированию общественности о том, почему так важно продолжать поддерживать Украину. Несмотря на высокий уровень доверия в странах Северной Европы, мы должны помнить о том, что российская пропаганда постоянно распространяется и становится все более заметной и в Северном регионе

- отмечается в сообщении.

Как напомнили в организации, в последние годы Северный совет выступил с несколькими инициативами в поддержку Украины. Весенняя тематическая сессия Северного совета 2022 года была посвящена теме "Как Северные страны могут помочь Украине", и в том же году совместно с Балтийской ассамблеей было проведено совместное заседание, на котором обсуждали последствия войны россии в Украине.

Поддержка Украины также обсуждалась на сессиях Северного совета в 2022 и 2023 годах.

Украина будет вынуждена воевать против Северной Кореи в Европе - Зеленский26 октября 2024, 17:23 • 34809 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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