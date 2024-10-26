Украина будет вынуждена воевать против Северной Кореи в Европе - Зеленский

Уже на днях солдаты КНДР могут быть на поле боя против Украины. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, пишет УНН.

В москве настроены на продолжение агрессии. Больше ничего они там не хотят. И именно поэтому они пытаются увеличить их оборонное производство, и именно за счет обхода санкций. И именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и уже на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины. Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи. Это условия, когда отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины только побуждает путина вкладываться дальше в террор - сказал Зеленский.

Президент добавил, что мир может остановить развертывание войны, но для этого нужны конкретные шаги. Украина предоставила их в Плане победы.

Это то, что не позволит виновникам войны стать еще более агрессивными. Мы ожидаем необходимого большего давления на россию. Мы ожидаем большей поддержки для Украины. И это будет справедливо - сказал он.

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Он отметил, что следующая неделя будет временем активной работы с партнерами ради поддержки наших воинов на фронте и ради нашей стратегии принуждения россии к завершению войны. По его словам, Украина готовит важные сигналы поддержки.

Напомним

Как сообщает The New York Times, до понедельника в курскую область рф прибудет 5 тысяч северокорейских военных из элитного подразделения. Пока неизвестно, какую роль они будут играть в боевых действиях против Украины.

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