"Это серьезно, и это вызывает дальнейшую эскалацию": Шольц об отправке войск КНДР в рф
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о серьезной эскалации из-за присутствия северокорейских военных в россии. По данным разведки, на территорию рф уже переброшено около 12 тысяч военнослужащих КНДР.
Присутствие северокорейских солдат в россии и их возможное участие в войне против Украины - это серьезно, и вызывает дальнейшую эскалацию нынешней ситуации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает УНН со ссылкой на Le Monde.
"Вопрос о переброске северокорейских солдат в россию и их возможном размещении на Украине (…) вызывает большую тревогу. Это серьезно, и это вызывает дальнейшую эскалацию нынешней ситуации ", — заявил глава правительства немецким СМИ во время визита в Индию.
Шольц добавил, что эта передача свидетельствует "о растущем беспокойстве российского президента".
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима решимость от партнеров, учитывая новую роль Северной Кореи в поддержке россии. Зеленский отметил, что путин боится мира и именно поэтому ищет, как усилить агрессию и привлечь на фронт теперь и КНДР.
Зеленский сообщал, что уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены россией в Украине в боевых действиях.
ГУР сообщало, что численность переброшенных на россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.