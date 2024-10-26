"Это серьезно, и это вызывает дальнейшую эскалацию": Шольц об отправке войск КНДР в рф

ukenru
Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
08:21 • 21738 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
08:02 • 41887 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
07:29 • 56909 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
06:32 • 52638 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
12:28 • 161989 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 141218 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 142431 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
25 октября 2024, 08:44 • 190718 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 152872 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 152756 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
142 боестолкновения на фронте: самые интенсивные бои шли на Покровском направлении - Генштаб

142 боестолкновения на фронте: самые интенсивные бои шли на Покровском направлении - Генштаб

00:30 • 54969 просмотра
Delta Air Lines судится с CrowdStrike из-за сбоя на полмиллиарда долларов

Delta Air Lines судится с CrowdStrike из-за сбоя на полмиллиарда долларов

01:01 • 25348 просмотра
Британские ученые обнаружили неожиданную связь между финансами и здоровьем

Британские ученые обнаружили неожиданную связь между финансами и здоровьем

01:29 • 54401 просмотра
Apple виграла патентний позов проти Masimo через смарт-годинники

Apple виграла патентний позов проти Masimo через смарт-годинники

01:56 • 23882 просмотра
В Киеве слышны взрывы: ПВО работает над защитой столицы

В Киеве слышны взрывы: ПВО работает над защитой столицы

03:20 • 32077 просмотра
публикации
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

08:02 • 41909 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

07:29 • 56935 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

12:28 • 161992 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

25 октября 2024, 08:44 • 190719 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

25 октября 2024, 08:39 • 169776 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

15:32 • 106357 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

25 октября 2024, 08:13 • 143299 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

24 октября 2024, 17:09 • 115995 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 123565 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 127888 просмотра
Актуальное
"Это серьезно, и это вызывает дальнейшую эскалацию": Шольц об отправке войск КНДР в рф

"Это серьезно, и это вызывает дальнейшую эскалацию": Шольц об отправке войск КНДР в рф

Киев  •  УНН

08:54 • 5406 просмотра

Read in English

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о серьезной эскалации из-за присутствия северокорейских военных в россии. По данным разведки, на территорию рф уже переброшено около 12 тысяч военнослужащих КНДР.

Присутствие северокорейских солдат в россии и их возможное участие в войне против Украины - это серьезно, и вызывает дальнейшую эскалацию нынешней ситуации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

"Вопрос о переброске северокорейских солдат в россию и их возможном размещении на Украине (…) вызывает большую тревогу. Это серьезно, и это вызывает дальнейшую эскалацию нынешней ситуации ", — заявил глава правительства немецким СМИ во время визита в Индию.

Шольц добавил, что эта передача свидетельствует "о растущем беспокойстве российского президента".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима решимость от партнеров, учитывая новую роль Северной Кореи в поддержке россии. Зеленский отметил, что путин боится мира и именно поэтому ищет, как усилить агрессию и привлечь на фронт теперь и КНДР.

Зеленский сообщал, что уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены россией в Украине в боевых действиях.

ГУР сообщало, что численность переброшенных на россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаполитикаНовости Мира
indiyaИндия
severnaya-koreyaСеверная Корея
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина