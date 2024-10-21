Украине нужна решимость партнеров из-за новой роли КНДР в поддержке россии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима решимость от партнеров, учитывая новую роль Северной Кореи в поддержке россии. Зеленский отметил, что путин боится мира и именно поэтому ищет, как усилить агрессию и привлечь на фронт теперь и КНДР. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Нуждаемся в решительности партнеров, и особенно на фоне информации о новой роли Северной Кореи в поддержке России. Очевидно, что Путин боится мира и именно поэтому ищет, как усилить агрессию и привлечь на фронт теперь и Северную Корею. Для всего мира это очевидный сигнал, кто хочет только войны. И в такой ситуации я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые сейчас увеличивают поддержку Украины, которые поддержали и первый, инаугурационный Саммит мира и помогают нам также готовить второй Саммит. Готовить его так, чтобы он стал действительно результативным - сказал Зеленский.

Напомним

17 октября Президент Зеленский заявил, что Северная Корея готовит контингент для того, чтобы они воевали против Украины. Есть намерение подготовить 10 тыс. солдат.

Сейчас все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе РФ, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях на Курщине.