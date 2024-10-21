Україні потрібна рішучість партнерів через нову роль КНДР у підтримці росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідна рішучість від партнерів, зважаючи на нову роль Північної Кореї у підтримці росії. Зеленський зазанчив, що путін боїться миру й саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і КНДР. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Потребуємо рішучості партнерів, і особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці росії. Очевидно, що путін боїться миру й саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і Північну Корею. Для всього світу це очевидний сигнал, хто хоче тільки війни. І в такій ситуації я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які зараз збільшують підтримку України, які підтримали й перший, інавгураційний Саміт миру і допомагають нам також готувати другий Саміт. Готувати його так, щоб він став справді результативним