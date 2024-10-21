Україні потрібна рішучість партнерів через нову роль КНДР у підтримці росії - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про необхідність рішучості партнерів через нову роль КНДР у підтримці росії. Він наголосив, що путін боїться миру і шукає способи посилити агресію, залучаючи Північну Корею.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідна рішучість від партнерів, зважаючи на нову роль Північної Кореї у підтримці росії. Зеленський зазанчив, що путін боїться миру й саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і КНДР. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Потребуємо рішучості партнерів, і особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці росії. Очевидно, що путін боїться миру й саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і Північну Корею. Для всього світу це очевидний сигнал, хто хоче тільки війни. І в такій ситуації я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які зараз збільшують підтримку України, які підтримали й перший, інавгураційний Саміт миру і допомагають нам також готувати другий Саміт. Готувати його так, щоб він став справді результативним
Нагадаємо
17 жовтня Президент Зеленський заявив, що Північна Корея готує контингент для того, щоб вони воювали проти України. Є намір підготувати 10 тис. солдатів.
Наразі усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у хомутовському районі рф, переміщені у льговський район курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на курщині.