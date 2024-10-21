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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Україні потрібна рішучість партнерів через нову роль КНДР у підтримці росії - Зеленський

Київ • УНН

 • 38076 перегляди

Президент Зеленський заявив про необхідність рішучості партнерів через нову роль КНДР у підтримці росії. Він наголосив, що путін боїться миру і шукає способи посилити агресію, залучаючи Північну Корею.

Україні потрібна рішучість партнерів через нову роль КНДР у підтримці росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідна рішучість від партнерів, зважаючи на нову роль Північної Кореї у підтримці росії. Зеленський зазанчив, що путін боїться миру й саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і КНДР. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Потребуємо рішучості партнерів, і особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці росії. Очевидно, що путін боїться миру й саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і Північну Корею. Для всього світу це очевидний сигнал, хто хоче тільки війни. І в такій ситуації я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які зараз збільшують підтримку України, які підтримали й перший, інавгураційний Саміт миру і допомагають нам також готувати другий Саміт. Готувати його так, щоб він став справді результативним 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

17 жовтня Президент Зеленський заявив, що Північна Корея готує контингент для того, щоб вони воювали проти України. Є намір підготувати 10 тис. солдатів.

Наразі усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у хомутовському районі рф, переміщені у льговський район курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на курщині.

Павло Башинський

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