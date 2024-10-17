КНДР готує контингент для війни проти України, говорив про це з США - Зеленський

Північна Корея готує контингент для того, щоб вони воювали проти України. Є намір підготувати 10 тис. солдатів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції, та додав, що говорив про це з США, адже це дуже нагальна річ, передає УНН.

"По-перше, у нас є інформація від нашої розвідки, що дійсно офіцери північнокорейські вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України і вони тренують російських солдатів. Не знаю, яка кількість офіцерів, але за даними розвідки росія розраховує на таке підсилення, оскільки росія не встигає з мобілізацією", - сказав Зеленський.

За його словами, в росії забагато втрат на полі бою й російський диктатор путін знає, що суспільство проти мобілізації, саме тому він шукає зовнішньої підтримки.

"Я знаю, що є намір підготувати 10 тис. солдатів з різних родів військ: наземних, сухопутних сил, тобто цілу бригаду. Тобто він не лише піхоту хоче залучати, а також спеціалістів різних родів військ.

Те що ми знаємо, що зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб вони воювали проти України. Це дуже нагальна річ. Я говорив про це з США. Я говорив вже з низкою лідерів, що це вже офіційно підтверджений факт, що друга країна втягується у війну й поруч з росією буде воювати проти України в якості контингента", - заявив Зеленський.

Доповнення

16 жовтня Зеленський повідомляв, що українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до росії, а й передачу людей.

Джерела УНН повідомляли, що росія формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї. Орієнтовна кількість особового складу до трьох тисяч осіб. Повідомлялося, що цей батальйон ймовірно може бути залучений неподалік курська та суджі.

Також джерела повідомляли, що з позицій на кордоні брянської та курської областей росії вже втекли 18 військових з Північної Кореї.

Окрім того, ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що на Далекому Сході рф для війни в Україні готують понад 10 тис. солдатів з КНДР.