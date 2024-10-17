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КНДР готовит контингент для войны против Украины, говорил об этом с США - Зеленский

КНДР готовит контингент для войны против Украины, говорил об этом с США - Зеленский

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 13:17  •  4816 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Северная Корея готовит 10 тыс. солдат для войны против Украины. По данным разведки, северокорейские офицеры уже тренируют российских солдат на оккупированных территориях.

Северная Корея готовит контингент для того, чтобы они воевали против Украины. Есть намерение подготовить 10 тыс. солдат. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции, и добавил, что говорил об этом с США, ведь это очень насущная вещь, передает УНН.

"Во-первых, у нас есть информация от нашей разведки, что действительно офицеры северокорейские уже находятся на временно оккупированных территориях Украины и они тренируют российских солдат. Не знаю, какое количество офицеров, но по данным разведки россия рассчитывает на такое усиление, поскольку россия не успевает с мобилизацией", - сказал Зеленский. 

По его словам, в россии слишком много потерь на поле боя и российский диктатор путин знает, что общество против мобилизации, именно поэтому он ищет внешней поддержки. 

"Я знаю, что есть намерение подготовить 10 тыс. солдат из разных родов войск: наземных, сухопутных сил, то есть целую бригаду. То есть он не только пехоту хочет привлекать, а также специалистов различных родов войск. 

То что мы знаем, что сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы они воевали против Украины. Это очень насущная вещь. Я говорил об этом с США. Я говорил уже с рядом лидеров, что это уже официально подтвержденный факт, что вторая страна втягивается в войну и рядом с россией будет воевать против Украины в качестве контингента", - заявил Зеленский. 

Дополнение

16 октября Зеленский сообщал, что украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в россию, но и передачу людей.

Источники УНН сообщали, что россия формирует "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи.

Ориентировочное количество личного состава до трех тысяч человек. Сообщалось, что этот батальон вероятно может быть задействован неподалеку от Курска и Суджи.

Также источники сообщали, что с позиций на границе брянской и курской областей россии уже сбежали 18 военных из Северной Кореи.

Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщают, что на Дальнем Востоке рф для войны в Украине готовят более 10 тыс. солдат из КНДР.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
severnaya-koreyaСеверная Корея
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина