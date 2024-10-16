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Зеленський: українська розвідка фіксує передачу з КНДР до росії не лише зброї, а й людей

Київ • УНН

 • 13592 перегляди

Президент Зеленський заявив, що українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до росії, а й передачу людей.

Зеленський: українська розвідка фіксує передачу з КНДР до росії не лише зброї, а й людей

Українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до росії, а й передачу людей. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час представлення Плану перемоги у Верховній Раді, передає УНН.

Деталі

"У коаліції злочинців разом із путіним станом на зараз уже є Північна Корея – родина Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до росії, а й передачу людей. Це робітники для російських заводів – замість убитих на війні росіян. І особовий склад для російської армії", - заявив Зеленський.

Президент зауважив: "Фактично це участь уже другої держави у війні проти України на боці росії".

"Кожен бачить допомогу іранського режиму для путіна. Так само, як і співпрацю Китаю з росією. Попри заяви Пекін утримується від справді дієвих кроків для того, щоб зупинити агресію та порушення росією Статуту ООН", - сказав Зеленський.

В ОП заявили, що 70% боєприпасів, які рф використовує на фронті, - північнокорейські15.10.24, 21:12 • 30784 перегляди

Доповнення

Джерела УНН повідомляли, що росія формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї. Орієнтовна кількість особового складу до трьох тисяч осіб. Повідомлялося, що цей батальйон ймовірно може бути залучений неподалік курська та суджі.

Також джерела повідомляли, що з позицій на кордоні брянської та курської областей росії вже втекли 18 військових з Північної Кореї.

Окрім того, ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що на Далекому Сході рф для війни в Україні готують понад 10 тис. солдатів з КНДР.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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