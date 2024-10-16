Зеленский: украинская разведка фиксирует передачу из КНДР в россию не только оружия, но и людей

Украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в россию, но и передачу людей. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время представления Плана победы в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

"В коалиции преступников вместе с путиным по состоянию на сейчас уже есть Северная Корея - семья Ким, которая держит в рабстве более чем 20-миллионную часть корейского народа. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в россию, но и передачу людей. Это рабочие для российских заводов - вместо убитых на войне россиян. И личный состав для российской армии", - заявил Зеленский.

Президент отметил: "Фактически это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне россии".

"Каждый видит помощь иранского режима для путина. Так же, как и сотрудничество Китая с россией. Несмотря на заявления Пекин воздерживается от действительно действенных шагов для того, чтобы остановить агрессию и нарушение россией Устава ООН", - сказал Зеленский.

В ОП заявили, что 70% боеприпасов, которые рф использует на фронте, - северокорейские

Дополнение

Источники УНН сообщали, что россия формирует "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи. Ориентировочное количество личного состава до трех тысяч человек. Сообщалось, что этот батальон вероятно может быть задействован неподалеку от курска и суджи.

Также источники сообщали, что с позиций на границе брянской и курской областей россии уже сбежали 18 военных из Северной Кореи.

Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщают, что на Дальнем Востоке рф для войны в Украине готовят более 10 тыс. солдат из КНДР.