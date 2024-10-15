В ОП заявили, что 70% боеприпасов, которые рф использует на фронте, - северокорейские
Киев • УНН
Советник главы ОП сообщил, что 70% снарядов и мин на фронте - северокорейского производства. Подоляк призвал партнеров объяснить, почему Украина должна воевать с ограничениями и дефицитом оружия.
На сегодня 70% по линии фронта рф используется именно северокорейского снаряда и мины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"Абсолютно точно уже известно, что есть стратегический альянс Иран - Северная Корея - россия. Сегодня он оформлен юридически. Непосредственно в этой войне принимает участие не рф, а три страны. Если Иран - это, прежде всего безусловно, дроны, "шахеды" и ракеты, Северная Корея - это уже не только снаряды. 70% сегодня по линии фронта используется именно северокорейского снаряда и мины. 152, 122 и 120 мина и так же живая сила. То есть мы должны воевать с тремя странами, которые все подсанкционные, все милитаристские", - сказал Подоляк.
Он отметил, что Украина хочет услышать от украинских партнеров ответы на несколько вопросов.
"Мы хотели услышать от наших партнеров логику, а почему мы должны воевать с определенными ограничениями, которые идут в разрез с международным правом, почему мы должны воевать с дефицитом оружия, почему мы должны воевать с открытым небом. Мы бы хотели от партнеров это услышать", - заявил Подоляк.
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