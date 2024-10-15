В ОП заявили, що 70% боєприпасів, які рф використовує на фронті, - північнокорейські
Київ • УНН
Радник глави ОП повідомив, що 70% снарядів і мін на фронті - північнокорейського виробництва. Подоляк закликав партнерів пояснити, чому Україна має воювати з обмеженнями та дефіцитом зброї.
На сьогодні 70% по лінії фронту рф використовується саме північнокорейського снаряда і міни. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Абсолютно точно вже відомо, що є стратегічний альянс Іран - Північна Корея-росія. Сьогодні він оформлений юридично. Безпосередньо у цій війні приймає участь не рф, а три країни. Якщо Іран - це, перш за все безумовно, дрони, "шахеди" та ракети, Північна Корея - це вже не тільки снаряди. 70% сьогодні по лінії фронту використовується саме північнокорейського снаряда і міни. 152, 122 та 120 міна й так само жива сила. Тото ми маємо воювати з трьома країнами, які всі підсанкційні, всі мілітарні", - сказав Подоляк.
Він зазначив, що Україна хоче почути від українських партнерів відповіді на декілька запитань.
"Ми хотіли почути від наших партнерів логіку, а чому ми маємо воювати з певними обмеженнями, які йдуть у розріз з міжнародним правом, чому ми маємо воювати з дефіцитом зброї, чому ми маємо воювати з відкритим небом. Ми б хотіли від партнерів це почути", - заявив Подоляк.
Ратифікація договору про партнерство між рф та Північною Кореєю: в ЦПД при РНБО пояснили, що вона означає для України15.10.24, 11:58 • 15445 переглядiв