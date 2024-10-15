Ратификация договора о партнерстве между рф и Северной Кореей: в ЦПД при СНБО объяснили, что она означает для Украины
Киев • УНН
Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Это позволит рф упростить поставки северокорейского оружия и создать военный альянс против Запада.
Ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, которую внес в госдуму диктатор владимир путин накануне, де-факто означает создание военного альянса. Это позволит россии упростить поставки северокорейского оружия и делать это открыто. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.
Детали
В ЦПИ при СНБО напомнили, что российский диктатор владимир путин внес в госдуму на ратификацию договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между рф и Северной Кореей, подписанный в июне во время его визита в Пхеньян.
Этот договор де-факто означает создание военного альянса, поскольку включает пункт о предоставлении помощи "всеми имеющимися средствами" в случае нападения на одну из стран-участниц. Законодательное закрепление договоренностей с КНДР позволит россии упростить поставки северокорейского оружия и делать это открыто, а также объединить усилия для обхода западных санкций
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Также в Центре указала, что характерно, что путин инициирует ратификацию договора на фоне заявлений о присутствии северокорейских военных в армии рф, что по сути означает приобщение КНДР к войне на стороне россии. Таким образом он сигнализирует об усилении глобального альянса против Запада.
"Наращивая сотрудничество с государствами-изгоями и террористическими режимами, рф продолжает подрывать основы глобальной безопасности", - отметили в ЦПД при СНБО.