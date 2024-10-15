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Ратификация договора о партнерстве между рф и Северной Кореей: в ЦПД при СНБО объяснили, что она означает для Украины

Ратификация договора о партнерстве между рф и Северной Кореей: в ЦПД при СНБО объяснили, что она означает для Украины

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 08:58  •  3723 просмотра

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Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Это позволит рф упростить поставки северокорейского оружия и создать военный альянс против Запада.

Ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, которую внес в госдуму диктатор владимир путин накануне, де-факто означает создание военного альянса. Это позволит россии упростить поставки северокорейского оружия и делать это открыто.  Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН

Детали

В ЦПИ при СНБО напомнили, что российский диктатор владимир путин внес в госдуму на ратификацию договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между рф и Северной Кореей, подписанный в июне во время его визита в Пхеньян.

 Этот договор де-факто означает создание военного альянса, поскольку включает пункт о предоставлении помощи "всеми имеющимися средствами" в случае нападения на одну из стран-участниц. Законодательное закрепление договоренностей с КНДР позволит россии упростить поставки северокорейского оружия и делать это открыто, а также объединить усилия для обхода западных санкций

- считают в ЦПД при СНБО.

Зеленский о заседании Ставки: разведка доложила о планах россии на зиму и усилении сотрудничества рф с КНДР14 октября 2024, 16:03 • 13885 просмотров

Также в Центре указала, что  характерно, что путин инициирует ратификацию договора на фоне заявлений о присутствии северокорейских военных в армии рф, что по сути означает приобщение КНДР к войне на стороне россии. Таким образом он сигнализирует об усилении глобального альянса против Запада. 

"Наращивая сотрудничество с государствами-изгоями и террористическими режимами, рф продолжает подрывать основы глобальной безопасности", - отметили в ЦПД при СНБО.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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