Зеленский заседание Ставки: разведка доложила о планах россии на зиму и усилении сотрудничества рф с КНДР
Киев • УНН
На заседании Ставки Верховного главнокомандующего Зеленский заслушал доклад разведки о планах РФ. Речь идет об усилении сотрудничества Москвы с КНДР и другими странами для затягивания войны против Украины.
В понедельник, 14 октября, во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад разведки относительно дальнейших планов рф. Речь идет в частности об усилении сотрудничества Москвы с КНДР и другими странами. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает УНН.
Детали
Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок - Службы внешней разведки и ГУР - о намерениях россиян на осень - зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи
По его словам, россия также усиливает отношения с некоторыми другими странами, которые инвестируют в затягивание войны.
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Кроме того, был доклад о внешнеполитическом направлении Украины. Об отношениях Киева с партнерами и вероятных шагах, которые могут помочь усилить обороноспособность страны.
Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как надо для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об усилении союза между Россией и Северной Кореей, включая передачу военных. Зеленский отметил необходимость увеличения давления на агрессора и недопущения большей войны.
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