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Зеленский заседание Ставки: разведка доложила о планах россии на зиму и усилении сотрудничества рф с КНДР

Зеленский заседание Ставки: разведка доложила о планах россии на зиму и усилении сотрудничества рф с КНДР

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 16:03  •  2983 просмотра

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На заседании Ставки Верховного главнокомандующего Зеленский заслушал доклад разведки о планах РФ. Речь идет об усилении сотрудничества Москвы с КНДР и другими странами для затягивания войны против Украины.

В понедельник, 14 октября, во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад разведки относительно дальнейших планов рф. Речь идет в частности об усилении сотрудничества Москвы с КНДР и другими странами. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок - Службы внешней разведки и ГУР - о намерениях россиян на осень - зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи

- заявил Зеленский. 

По его словам, россия также усиливает отношения с некоторыми другими странами, которые инвестируют в затягивание войны. 

Кто помогает рф вести войну против Украины: Зеленский на Ставке заслушал доклад разведчиков14 октября 2024, 14:13 • 8200 просмотров

Кроме того, был доклад о внешнеполитическом направлении Украины. Об отношениях Киева с партнерами и вероятных шагах, которые могут помочь усилить обороноспособность страны.

Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как надо для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали

- подытожил президент. 

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об усилении союза между Россией и Северной Кореей, включая передачу военных. Зеленский отметил необходимость увеличения давления на агрессора и недопущения большей войны.

россия планирует привлечь военных КНДР для охраны своих границ - Центр противодействия дезинформации13 октября 2024, 17:10 • 20798 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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