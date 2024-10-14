Зеленский заседание Ставки: разведка доложила о планах россии на зиму и усилении сотрудничества рф с КНДР

В понедельник, 14 октября, во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад разведки относительно дальнейших планов рф. Речь идет в частности об усилении сотрудничества Москвы с КНДР и другими странами. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок - Службы внешней разведки и ГУР - о намерениях россиян на осень - зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи

По его словам, россия также усиливает отношения с некоторыми другими странами, которые инвестируют в затягивание войны.

Кто помогает рф вести войну против Украины: Зеленский на Ставке заслушал доклад разведчиков

Кроме того, был доклад о внешнеполитическом направлении Украины. Об отношениях Киева с партнерами и вероятных шагах, которые могут помочь усилить обороноспособность страны.

Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как надо для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали