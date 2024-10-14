Зеленський про засідання Ставки: розвідка доповіла про плани росії на зиму та посилення співпраці рф з КНДР

У понеділок, 14 жовтня, під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь розвідки щодо подальших планів рф. Йдеться зокрема про посилення співпраці москви з КНДР та іншими країнами. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі

Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР – щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї

За його словами, росія також посилює відносини з деякими іншими країнами, які інвестують у затягування війни.

Хто допомагає рф вести війну проти України: Зеленський на Ставці заслухав доповідь розвідників

Окрім того, була доповідь щодо зовнішньополітичного напрямку України. Про відносини Києва з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти посилити обороноздатність країни.

Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали