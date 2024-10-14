Зеленський про засідання Ставки: розвідка доповіла про плани росії на зиму та посилення співпраці рф з КНДР

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 10103 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 21839 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 37574 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 50617 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 84551 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67827 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79756 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94295 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87493 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180926 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.9м/с
52%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 12009 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 8040 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 9832 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 7334 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 6956 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 37575 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180926 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336470 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270330 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380629 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 1554 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3304 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 50618 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18934 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24065 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Зеленський про засідання Ставки: розвідка доповіла про плани росії на зиму та посилення співпраці рф з КНДР

Київ • УНН

 • 15529 перегляди

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача Зеленський заслухав доповідь розвідки про плани РФ. Йдеться про посилення співпраці Москви з КНДР та іншими країнами для затягування війни проти України.

Зеленський про засідання Ставки: розвідка доповіла про плани росії на зиму та посилення співпраці рф з КНДР

У понеділок, 14 жовтня, під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь розвідки щодо подальших планів рф. Йдеться зокрема про посилення співпраці москви з КНДР та іншими країнами. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі

Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР – щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї

- заявив Зеленський. 

За його словами, росія також посилює відносини з деякими іншими країнами, які інвестують у затягування війни. 

Хто допомагає рф вести війну проти України: Зеленський на Ставці заслухав доповідь розвідників14.10.24, 17:13 • 14207 переглядiв

Окрім того, була доповідь щодо зовнішньополітичного напрямку України. Про відносини Києва з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти посилити обороноздатність країни.

Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали

- підсумував президент. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський попередив про посилення союзу між Росією та Північною Кореєю, включаючи передачу військових. Зеленський наголосив на необхідності збільшення тиску на агресора та недопущення більшої війни.

росія планує залучити військових КНДР для охорони своїх кордонів - Центр протидії дезінформації13.10.24, 20:10 • 21783 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
Генеральний штаб Збройних сил України
Північна Корея
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94