Зеленський про засідання Ставки: розвідка доповіла про плани росії на зиму та посилення співпраці рф з КНДР
Київ • УНН
На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача Зеленський заслухав доповідь розвідки про плани РФ. Йдеться про посилення співпраці Москви з КНДР та іншими країнами для затягування війни проти України.
У понеділок, 14 жовтня, під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь розвідки щодо подальших планів рф. Йдеться зокрема про посилення співпраці москви з КНДР та іншими країнами. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Деталі
Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР – щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї
За його словами, росія також посилює відносини з деякими іншими країнами, які інвестують у затягування війни.
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Окрім того, була доповідь щодо зовнішньополітичного напрямку України. Про відносини Києва з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти посилити обороноздатність країни.
Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський попередив про посилення союзу між Росією та Північною Кореєю, включаючи передачу військових. Зеленський наголосив на необхідності збільшення тиску на агресора та недопущення більшої війни.
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